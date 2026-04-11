В Украине в марте зафиксирован рост числа гражданских жертв на 49% — ООН

Ударные дроны стали основной причиной гибели гражданских лиц.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о резком увеличении числа погибших и раненых среди гражданского населения, в частности из-за ударов беспилотников малой дальности в прифронтовых районах.

Число погибших и раненых среди гражданского населения в Украине в марте выросло на 49% по сравнению с февралем. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

В марте по меньшей мере 211 гражданских лиц погибли и 1 206 получили ранения. В ООН отмечают, что в апреле тенденция к росту продолжилась: только за первые девять дней погибли по меньшей мере 46 гражданских лиц, еще 343 получили ранения.

По данным миссии, в марте наибольшее количество жертв среди гражданского населения было вызвано ударами беспилотников малой дальности — не менее 66 погибших. В ООН подчеркивают, что это оружие остается одной из основных причин потерь среди населения, особенно в прифронтовых регионах.

В частности, 4 апреля в Никополе Днепропетровской области в результате утреннего удара по местному рынку погибли 5 гражданских лиц, еще по меньшей мере 26 человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка. 7 апреля во время атаки на городской автобус погибли 4 гражданских лица, 17 человек пострадали.

В отчете отмечается, что число жертв ударов беспилотников малой дальности значительно возросло. В 2025 году она превысила показатель 2024 года на 121%: в 2024 году было зафиксировано 226 погибших и 1 528 раненых, тогда как в 2025 году — 580 погибших и 3 295 раненых. В марте 2026 года, по данным ООН, зафиксировано 66 погибших и 369 раненых, что на 70% больше, чем в марте 2025 года.

Глава ММПЛУ Даниэль Белль заявила, что прифронтовые районы остаются особенно опасными для гражданского населения из-за активного применения беспилотников малой дальности. По ее словам, значительная часть погибших в таких районах — это люди старшего возраста, которые попадали под обстрелы во время повседневных дел, в частности когда шли за пенсией или работали на огородах.

В ООН сообщают, что в марте случаи гибели и ранений гражданских лиц зафиксированы в 19 областях Украины и Киеве. При этом 97% пострадавших приходится на территории, контролируемые правительством Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине подтверждена гибель по меньшей мере 15 578 гражданских лиц, среди них 784 ребенка. Ранения получили 43 352 гражданских лица, в том числе 2 668 детей.

