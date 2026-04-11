В Україні у березні зафіксували зростання цивільних жертв на 49% – ООН

Ударні дрони стали головною причиною загибелі цивільних.

Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляє про різке збільшення кількості загиблих і поранених цивільних, зокрема через удари безпілотників малої дальності у прифронтових районах.

Кількість загиблих і поранених серед цивільного населення в Україні у березні зросла на 49% порівняно з лютим. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

У березні щонайменше 211 цивільних осіб загинули та 1 206 отримали поранення. В ООН зазначають, що у квітні тенденція до зростання продовжилася: лише за перші дев’ять днів загинули щонайменше 46 цивільних, ще 343 зазнали поранень.

За даними місії, у березні найбільшу кількість жертв серед цивільних спричинили удари безпілотників малої дальності — щонайменше 66 загиблих. В ООН наголошують, що ця зброя залишається однією з основних причин втрат серед населення, особливо у прифронтових регіонах.

Зокрема, 4 квітня у Нікополі Дніпропетровської області внаслідок ранкового удару по місцевому ринку загинули 5 цивільних, ще щонайменше 26 людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка. 7 квітня під час атаки на міський автобус загинули 4 цивільні, 17 осіб постраждали.

У звіті зазначається, що кількість жертв від ударів безпілотників малої дальності суттєво зросла. У 2025 році вона перевищила показник 2024 року на 121%: у 2024 році було зафіксовано 226 загиблих і 1 528 поранених, тоді як у 2025 році — 580 загиблих і 3 295 поранених. У березні 2026 року, за даними ООН, зафіксовано 66 загиблих і 369 поранених, що на 70% більше, ніж у березні 2025 року.

Голова ММПЛУ Даніель Белль заявила, що прифронтові райони залишаються особливо небезпечними для цивільного населення через активне застосування безпілотників малої дальності. За її словами, значна частина загиблих у таких районах — це люди старшого віку, які потрапляли під обстріли під час повсякденних справ, зокрема коли йшли по пенсію або працювали на городах.

В ООН повідомляють, що у березні випадки загибелі та поранень цивільних зафіксовані у 19 областях України та Києві. При цьому 97% постраждалих припадає на території, які контролюються урядом України.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року в Україні підтверджено загибель щонайменше 15 578 цивільних, серед них 784 дитини. Поранення отримали 43 352 цивільні особи, зокрема 2 668 дітей.

