Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответили в «Укрэнерго»

«Укрэнерго» сообщило, что в воскресенье ограничения на потребление не будут применяться, но призывает экономить электроэнергию в вечерние часы.

В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в Украине не прогнозируется применение мер по ограничению потребления электроэнергии ни для бытовых потребителей, ни для промышленности. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

В компании отметили, что во всех регионах страны отключения не планируются.

В то же время энергетики призывают граждан рационально пользоваться электроэнергией в период пиковой нагрузки — с 18:00 до 22:00.

