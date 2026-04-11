Чи вимикатимуть в Україні світло на Великдень – відповіли в Укренерго

Укренерго повідомило, що у неділю обмеження споживання не застосовуватимуть, але закликає економити світло у вечірні години.

У неділю, 12 квітня, на Великдень, в Україні не прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії ані для побутових споживачів, ані для промисловості. Про це повідомили в Укренерго.

У компанії зазначили, що в усіх регіонах країни відключення не плануються.

Водночас енергетики закликають громадян раціонально користуватися електроенергією у період пікового навантаження — з 18:00 до 22:00.

