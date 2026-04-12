  1. В Украине
  2. / В мире

Турция во второй раз приняла 63 украинских детей на отдых

07:54, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинские дети из прифронтовых и пострадавших регионов смогли отдохнуть на побережье Эгейского моря в рамках гуманитарной инициативы Турции.
Фото: Facebook / Andrij Sybiha﻿
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Турция уже во второй раз в этом году организовала отдых для 63 украинских детей из разных регионов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, дети провели время на побережье Эгейского моря и смогли временно отдохнуть от условий, в которых живут из-за войны. Сибига отметил, что речь идет о детях, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и живут под звуки сирен вместо привычных детских будней.

Он подчеркнул, что во время пребывания в Турции дети получили возможность почувствовать обычное детство — играть, отдыхать и проводить время в безопасной обстановке.

Глава МИД также сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над продолжением подобных программ в 2026 году, чтобы привлечь еще больше детей.

«Мы продолжаем эту инициативу и уже работаем над организацией подобных программ в 2026 году для как можно большего количества украинских детей, чтобы они имели возможность хоть на мгновение отвлечься от войны, почувствовать заботу и вернуть ощущение детства», — подчеркнул Сибига.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Украина Турция

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]