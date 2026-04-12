Турция во второй раз приняла 63 украинских детей на отдых

Украинские дети из прифронтовых и пострадавших регионов смогли отдохнуть на побережье Эгейского моря в рамках гуманитарной инициативы Турции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Турция уже во второй раз в этом году организовала отдых для 63 украинских детей из разных регионов.

По его словам, дети провели время на побережье Эгейского моря и смогли временно отдохнуть от условий, в которых живут из-за войны. Сибига отметил, что речь идет о детях, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и живут под звуки сирен вместо привычных детских будней.

Он подчеркнул, что во время пребывания в Турции дети получили возможность почувствовать обычное детство — играть, отдыхать и проводить время в безопасной обстановке.

Глава МИД также сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над продолжением подобных программ в 2026 году, чтобы привлечь еще больше детей.

«Мы продолжаем эту инициативу и уже работаем над организацией подобных программ в 2026 году для как можно большего количества украинских детей, чтобы они имели возможность хоть на мгновение отвлечься от войны, почувствовать заботу и вернуть ощущение детства», — подчеркнул Сибига.

