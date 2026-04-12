  1. В Україні
  2. / У світі

Туреччина вдруге прийняла 63 українських дітей на відпочинок

07:54, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українські діти з прифронтових і постраждалих регіонів змогли відпочити на узбережжі Егейського моря в межах гуманітарної ініціативи Туреччини.
Туреччина вдруге прийняла 63 українських дітей на відпочинок
Фото: Facebook / Andrij Sybiha﻿
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Туреччина вже вдруге цього року організувала відпочинок для 63 українських дітей із різних регіонів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, діти провели час на узбережжі Егейського моря та мали змогу тимчасово відійти від умов, у яких живуть через війну. Сибіга зазначив, що йдеться про дітей, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і живуть під звуки сирен замість звичних дитячих буднів.

Він наголосив, що під час перебування в Туреччині діти отримали можливість відчути звичайне дитинство — гратися, відпочивати та проводити час у безпечному середовищі.

Очільник МЗС також повідомив, що Україна разом із партнерами працює над продовженням подібних програм у 2026 році, щоб залучити ще більше дітей.

«Ми продовжуємо цю ініціативу і вже працюємо над організацією подібних програм у 2026 році для якомога більшої кількості українських дітей, щоб вони мали змогу хоч на мить відволіктися від війни, відчути турботу та повернути відчуття дитинства», – наголосив Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Україна Туреччина

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]