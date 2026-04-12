Туреччина вдруге прийняла 63 українських дітей на відпочинок

Українські діти з прифронтових і постраждалих регіонів змогли відпочити на узбережжі Егейського моря в межах гуманітарної ініціативи Туреччини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Туреччина вже вдруге цього року організувала відпочинок для 63 українських дітей із різних регіонів.

За його словами, діти провели час на узбережжі Егейського моря та мали змогу тимчасово відійти від умов, у яких живуть через війну. Сибіга зазначив, що йдеться про дітей, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і живуть під звуки сирен замість звичних дитячих буднів.

Він наголосив, що під час перебування в Туреччині діти отримали можливість відчути звичайне дитинство — гратися, відпочивати та проводити час у безпечному середовищі.

Очільник МЗС також повідомив, що Україна разом із партнерами працює над продовженням подібних програм у 2026 році, щоб залучити ще більше дітей.

«Ми продовжуємо цю ініціативу і вже працюємо над організацією подібних програм у 2026 році для якомога більшої кількості українських дітей, щоб вони мали змогу хоч на мить відволіктися від війни, відчути турботу та повернути відчуття дитинства», – наголосив Сибіга.

