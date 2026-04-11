Джорджия Мелони встретится с Владимиром Зеленским в Риме 15 апреля

Премьер-министр Италии примет Президента Украины в Палаццо Киджи в рамках официального визита; встреча запланирована на среду.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретится в следующую среду в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает интернет-портал правительства Италии.

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте правительства, глава итальянского правительства примет президента Украины 15 апреля в 15:30 в Палаццо Киджи.

