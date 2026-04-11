Джорджія Мелоні проведе зустріч із Володимиром Зеленським у Римі 15 квітня

Прем’єр-міністерка Італії прийме Президента України у Палаццо Кіджі в межах офіційного візиту, зустріч запланована на середу.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зустрінеться наступної середи в Римі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє інтернет-портал уряду Італії.

Згідно з порядком денним, оприлюдненим на сайті уряду, глава італійського уряду прийме президента України 15 квітня о 15:30 у Палаццо Кіджі.

