Тарифы на электроэнергию в Украине в апреле — сколько будут платить потребители и когда возможны изменения

В апреле для домохозяйств действуют действующие тарифы на электроэнергию, а также льготные условия для электроотопления, а уже с 1 мая запланирован переход на единый тариф.

В Украине в апреле сохраняются действующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, а также действуют отдельные условия для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления жилья. Как ранее сообщалось, осенью правительство приняло решение, что тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Потребители могут сэкономить на оплате электроэнергии, перейдя на ночной тариф. Это предусматривает оплату по сниженному тарифу в определенные часы суток. Для этого необходимо установить специальный многозонный счетчик — двухзонный или трехзонный, который фиксирует потребление в зависимости от времени использования электроэнергии.

Кроме того, для домохозяйств, использующих электроэнергию для обогрева жилья, в настоящее время действует льготный тариф. Он составляет 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Если объем потребления превышает этот лимит, стоимость составляет 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время уже с 1 мая ожидается изменение тарифной модели. Планируется введение единой цены — 4,32 грн за кВт-ч независимо от объема потребления.

