  1. В Украине
  2. / Общество

Тарифы на электроэнергию в Украине в апреле — сколько будут платить потребители и когда возможны изменения

13:53, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В апреле для домохозяйств действуют действующие тарифы на электроэнергию, а также льготные условия для электроотопления, а уже с 1 мая запланирован переход на единый тариф.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в апреле сохраняются действующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, а также действуют отдельные условия для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления жилья. Как ранее сообщалось, осенью правительство приняло решение, что тарифы на электроэнергию для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Потребители могут сэкономить на оплате электроэнергии, перейдя на ночной тариф. Это предусматривает оплату по сниженному тарифу в определенные часы суток. Для этого необходимо установить специальный многозонный счетчик — двухзонный или трехзонный, который фиксирует потребление в зависимости от времени использования электроэнергии.

Кроме того, для домохозяйств, использующих электроэнергию для обогрева жилья, в настоящее время действует льготный тариф. Он составляет 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Если объем потребления превышает этот лимит, стоимость составляет 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время уже с 1 мая ожидается изменение тарифной модели. Планируется введение единой цены — 4,32 грн за кВт-ч независимо от объема потребления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum: позиция БП ВС

БП ВС указала, что устранение нарушений статьи 6 Конвенции, установленных решением ЕСПЧ, возможно в ходе нового судебного рассмотрения.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]