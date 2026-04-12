Тарифи на електроенергію в Україні у квітні – скільки платитимуть споживачі та коли можливі зміни

13:53, 12 квітня 2026
У квітні для домогосподарств діють чинні тарифи на електроенергію, а також пільгові умови для електроопалення, а вже з 1 травня заплановано перехід на єдиний тариф.
Тарифи на електроенергію в Україні у квітні – скільки платитимуть споживачі та коли можливі зміни
В Україні у квітні зберігаються чинні тарифи на електроенергію для побутових споживачів, а також діють окремі умови для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення житла. Як раніше повідомлялося, восени уряд ухвалив рішення що тарифи на електроенергію для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Споживачі можуть заощаджувати на оплаті електроенергії, перейшовши на нічний тариф. Це передбачає оплату за зниженим тарифом у визначені години доби. Для цього необхідно встановити спеціальний багатозонний лічильник — двозонний або тризонний, який фіксує споживання залежно від часу використання електроенергії.

Крім того, для домогосподарств, що застосовують електроенергію для обігріву житла, наразі діє пільговий тариф. Він становить 2,64 грн за кВт-год у разі споживання до 2000 кВт-год на місяць. Якщо обсяг споживання перевищує цей ліміт, вартість становить 4,32 грн за кВт-год.

Водночас уже з 1 травня очікується зміна тарифної моделі. Планується запровадження єдиної ціни — 4,32 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання.

