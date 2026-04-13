В Киеве 13 апреля туман продержится до обеда – советы водителям

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в столице.

В ближайший час и с сохранением в первой половине дня 13 апреля в Киеве ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными на дорогах. В частности, рекомендуется:

снизить скорость движения;

включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию;

при остановке включать аварийную сигнализацию;

избегать резких маневров.

Пешеходам также советуют быть внимательными и использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в сложных погодных условиях.

