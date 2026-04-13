В Киеве 13 апреля туман продержится до обеда – советы водителям
09:04, 13 апреля 2026
В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в столице.
В ближайший час и с сохранением в первой половине дня 13 апреля в Киеве ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными на дорогах. В частности, рекомендуется:
- снизить скорость движения;
- включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- при остановке включать аварийную сигнализацию;
- избегать резких маневров.
Пешеходам также советуют быть внимательными и использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в сложных погодных условиях.
