  В Украине

В Киеве 13 апреля туман продержится до обеда – советы водителям

09:04, 13 апреля 2026
В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в столице.
Фото: Владимир Шуваев
В ближайший час и с сохранением в первой половине дня 13 апреля в Киеве ожидается туман с видимостью 200–500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными на дорогах. В частности, рекомендуется:

  • снизить скорость движения;
  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию;
  • при остановке включать аварийную сигнализацию;
  • избегать резких маневров.

Пешеходам также советуют быть внимательными и использовать световозвращающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей в сложных погодных условиях.

