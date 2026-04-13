У Києві 13 квітня туман утримається до обіду – поради водіям

В Укргідрометцентр попередили про погіршення погодних умов у столиці.

У найближчу годину та з утриманням у першій половині дня 13 квітня в Київ очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають водіїв бути особливо обережними на дорогах. Зокрема, рекомендується:

знизити швидкість руху;

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

дотримуватися безпечної дистанції;

у разі зупинки вмикати аварійну сигналізацію;

уникати різких маневрів.

Пішоходам також радять бути уважними та використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у складних погодних умовах.

