  1. В Україні

У Києві 13 квітня туман утримається до обіду – поради водіям

09:04, 13 квітня 2026
В Укргідрометцентр попередили про погіршення погодних умов у столиці.
Фото: Володимир Шуваєв
У найближчу годину та з утриманням у першій половині дня 13 квітня в Київ очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають водіїв бути особливо обережними на дорогах. Зокрема, рекомендується:

  • знизити швидкість руху;
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • дотримуватися безпечної дистанції;
  • у разі зупинки вмикати аварійну сигналізацію;
  • уникати різких маневрів.

Пішоходам також радять бути уважними та використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у складних погодних умовах.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Сплачені українцями гроші військового збору будуть зараховувати до спецфонду — що зміниться

Військовий збір із доходів українців направлять до спеціального фонду.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.

