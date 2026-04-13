В Минюсте объяснили, зачем нотариально удостоверять время предъявления документа

В подтверждение времени предъявления документов нотариус совершает удостоверительную надпись на документе с указанием лица, которое его предъявило.

Министерство юстиции напомнило, что удостоверение времени предъявления документа — важная юридическая процедура, которая играет значительную роль в обеспечении правовой определенности и защите прав и интересов физических и юридических лиц.

Она заключается в подтверждении факта предъявления соответствующего документа нотариусу, а также фиксации времени осуществления такого предъявления. Это может стать ключевым доказательством при разрешении споров, исполнении договорных обязательств, защите авторских прав, подтверждении определенных юридических фактов.

Обратиться за совершением нотариального действия можно как к государственному, так и к частному нотариусу.

Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок), предусмотрено, что нотариус удостоверяет время предъявления документа по устному обращению заинтересованного лица. Он лично знакомится с содержанием предъявленного документа.

Обращаем внимание, что согласно Порядку нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, которые не соответствуют требованиям законодательства или содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица. Кроме того, они не должны содержать подчистки или приписки, зачеркнутые слова или другие неоговоренные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.

