В Минюсте объяснили, зачем нотариально удостоверять время предъявления документа

11:13, 13 апреля 2026
В подтверждение времени предъявления документов нотариус совершает удостоверительную надпись на документе с указанием лица, которое его предъявило.
Министерство юстиции напомнило, что удостоверение времени предъявления документа — важная юридическая процедура, которая играет значительную роль в обеспечении правовой определенности и защите прав и интересов физических и юридических лиц.

Она заключается в подтверждении факта предъявления соответствующего документа нотариусу, а также фиксации времени осуществления такого предъявления. Это может стать ключевым доказательством при разрешении споров, исполнении договорных обязательств, защите авторских прав, подтверждении определенных юридических фактов.

Обратиться за совершением нотариального действия можно как к государственному, так и к частному нотариусу.

Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок), предусмотрено, что нотариус удостоверяет время предъявления документа по устному обращению заинтересованного лица. Он лично знакомится с содержанием предъявленного документа.

Обращаем внимание, что согласно Порядку нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, которые не соответствуют требованиям законодательства или содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица. Кроме того, они не должны содержать подчистки или приписки, зачеркнутые слова или другие неоговоренные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.

минюст нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

Минразвития обнародовало проект постановления, которое превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему

Новая система е-ТТН сделает невозможной коррупцию на дорогах и регистрацию «фиктивных» поездок благодаря фиксации документов в облаке до момента выезда авто.

Украина не имеет чёткого механизма возмещения вреда за неконституционные акты — как это хотят изменить

Предложения изменений устанавливают срок обращения и общие правила компенсации за вред, причинённый неконституционными решениями.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Девять проблем судебной системы, которые должна решить новая Антикоррупционная стратегия

Кабмин получил проект новой Антикоррупционной стратегии, идентифицирующий 146 проблем, стоящих на пути государства к прозрачности и верховенству права.

