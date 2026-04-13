  1. В Україні

У Мін’юсті пояснили, навіщо нотаріально посвідчувати час пред’явлення документа

11:13, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції нагадало, що посвідчення часу пред’явлення документа – важлива юридична процедура, яка відіграє значну роль у забезпеченні правової визначеності та захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вона полягає у підтвердженні факту пред’явлення відповідного документа нотаріусу, а також закріплення часу здійснення такого пред’явлення. Це може стати ключовим доказом під час вирішення спорів, виконання договірних зобов’язань, захисту авторських прав, підтвердження певних юридичних фактів.

Звернутися за вчиненням нотаріальної дії можна як до державного, так і приватного нотаріуса.

Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок), передбачено, що нотаріус посвідчує час пред’явлення документа за усним зверненням заінтересованої особи. Він особисто ознайомлюється зі змістом пред’явленого документа.

Звертаємо увагу, що згідно з Порядком нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або юридичної особи. Крім того, вони не мають містити підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

На підтвердження часу пред’явлення документів нотаріус вчиняє посвідчувальний напис на документі із зазначенням особи, що його пред’явила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст нотаріус

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]