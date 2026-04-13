  1. В Украине

Пенсия в Украине 2026: что делать при нехватке страхового стажа

18:06, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине в 2026 году действуют обновленные требования к страховому стажу для назначения пенсии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Не каждый гражданин Украины после достижения пенсионного возраста сразу получает пенсионные выплаты. Основным фактором, который определяет это право, является наличие необходимого страхового стажа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2026 году установлены такие требования:

  • в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа;
  • в 63 года — от 23 лет;
  • в 65 лет — не менее 15 лет.

Если этих показателей недостаточно, назначение пенсии могут отложить на более поздний срок или отказать в стандартном порядке. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются люди, которые работали неофициально, поскольку периоды без уплаты взносов не учитываются.

Что происходит при нехватке стажа

При отсутствии необходимого стажа человек не остаётся без поддержки, однако вместо пенсии ему назначается социальная помощь. В 2026 году её размер составляет около 2595 грн — это уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

При этом фактическая сумма может быть ниже, так как зависит от доходов. По сути, это минимальная финансовая поддержка.

Как можно компенсировать стаж

Существует несколько способов исправить ситуацию:

  • Добровольная уплата взносов — можно самостоятельно вносить платежи в пенсионную систему. В 2026 году минимальный взнос за один месяц составляет 1 902,34 грн.
  • Подтверждение трудового опыта — иногда стаж можно восстановить, если найти архивные документы или справки с мест работы.
  • Судебное установление стажа — если документов нет, этот факт можно доказать через суд, однако результат зависит от имеющихся доказательств.

Как оформить добровольные взносы

По данным Пенсионного фонда Украины, оформить договор о добровольном участии можно онлайн через официальный портал.

Для этого необходимо:

  • войти в личный кабинет с помощью электронной подписи;
  • выбрать раздел с договором добровольного участия;
  • указать, за кого будут уплачиваться взносы;
  • проверить условия договора и подписать его;
  • оплатить взнос онлайн или через банк.

После зачисления средств информация автоматически обновляется в системе, дополнительные отчёты подавать не требуется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]