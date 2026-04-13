Пенсія в Україні 2026: що робити при нестачі страхового стажу

18:06, 13 квітня 2026
В Україні у 2026 році діють оновлені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії.
Не кожен громадянин України після досягнення пенсійного віку одразу отримує пенсійні виплати. Головним фактором, який визначає це право, є наявність необхідного страхового стажу.

У 2026 році встановлено такі вимоги:

  • у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу;
  • у 63 роки — від 23 років;
  • у 65 років — не менше 15 років.

Якщо цих показників недостатньо, призначення пенсії можуть перенести на пізніший термін або відмовити у стандартному порядку. Найчастіше з такою ситуацією стикаються люди, які працювали без офіційного оформлення, адже періоди без сплати внесків не зараховуються.

Що відбувається при нестачі стажу

У разі відсутності потрібного стажу людина не залишається без підтримки, однак замість пенсії їй надається соціальна допомога. У 2026 році її розмір становить близько 2595 грн — це рівень прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас фактична сума може бути нижчою, оскільки залежить від доходів. По суті, це мінімальна фінансова підтримка.

Як можна компенсувати стаж

Існує кілька способів виправити ситуацію:

  1. Добровільна сплата внесків — можна самостійно робити платежі до пенсійної системи. У 2026 році мінімальний внесок за один місяць становить 1 902,34 грн.
  2. Підтвердження трудового досвіду — іноді стаж можна відновити, якщо знайти архівні документи або довідки з місць роботи.
  3. Судове встановлення стажу — якщо документів немає, цей факт можна довести через суд, але результат залежить від наявних доказів.

Як оформити добровільні внески

За даними Пенсійного фонду України, укласти договір на добровільну участь можна онлайн через офіційний портал.

Для цього потрібно:

  • увійти до особистого кабінету за допомогою електронного підпису;
  • обрати розділ із договором добровільної участі;
  • вказати, за кого будуть сплачуватися внески;
  • перевірити умови договору та підписати його;
  • здійснити оплату онлайн або через банк.

Після зарахування коштів інформація автоматично оновлюється в системі, додаткові звіти подавати не потрібно.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

