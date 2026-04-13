  1. В Украине

Как получить информацию о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество — разъяснение Минюста

19:36, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» все данные хранятся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество — единой государственной информационной системе. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что важно знать:

▪️ Информация из Реестра является открытой, общедоступной и платной.

▪️ Она включает не только актуальные данные, но и архивную информацию (например, из реестров прав собственности, ипотек, запретов отчуждения), кроме случаев, когда государственная регистрация проводилась предприятиями бюро технической инвентаризации исключительно на бумажных носителях (ориентировочно до 2002–2003 годов). 

Как получить информацию?

В электронной форме — через Портал Дія.

В бумажной форме — через: 

  • государственного регистратора;
  • ЦНАП;
  • нотариуса.
  • Важно: электронная и бумажная информация имеют одинаковую юридическую силу.

Какую информацию можно получить?

об объекте недвижимости;

о собственнике или ином правообладателе, пользователе;

об обременениях (ипотеки, аресты и т.п.);

по желанию — полную историю изменений (в хронологическом порядке).

Информация из Реестра предоставляется независимо от местонахождения недвижимого имущества.

Поиск осуществляется:

по объекту недвижимости (например, по адресу или кадастровому номеру);

или по субъекту права (например, по ФИО или РНОКПП).

Стоимость (по состоянию на 2026 год):

▪️ 80 грн — бумажная форма;

▪️ 40 грн — электронная форма. 

Если информация отсутствует — сбор не возвращается.

Кроме того, если лицо желает получить информацию в целом по субъекту права, плата взимается за каждые 25 страниц информации. 

Также собственник может узнать, кто именно получал информацию о его имуществе (по отдельному заявлению и исключительно в бумажной форме).

Для определенного круга лиц (суды, правоохранительные органы, адвокаты, нотариусы и т.д.) предусмотрено получение непосредственного доступа к Реестру с целью реализации их полномочий.

В ведомстве подчеркнули, что получение этой информации имеет специальную процедуру, поэтому на него не распространяется законодательство о доступе к публичной информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]