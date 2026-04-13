Как получить информацию о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество — разъяснение Минюста

В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» все данные хранятся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество — единой государственной информационной системе. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Что важно знать:

▪️ Информация из Реестра является открытой, общедоступной и платной.

▪️ Она включает не только актуальные данные, но и архивную информацию (например, из реестров прав собственности, ипотек, запретов отчуждения), кроме случаев, когда государственная регистрация проводилась предприятиями бюро технической инвентаризации исключительно на бумажных носителях (ориентировочно до 2002–2003 годов).

Как получить информацию?

В электронной форме — через Портал Дія.

В бумажной форме — через:

государственного регистратора;

ЦНАП;

нотариуса.

Важно: электронная и бумажная информация имеют одинаковую юридическую силу.

Какую информацию можно получить?

об объекте недвижимости;

о собственнике или ином правообладателе, пользователе;

об обременениях (ипотеки, аресты и т.п.);

по желанию — полную историю изменений (в хронологическом порядке).

Информация из Реестра предоставляется независимо от местонахождения недвижимого имущества.

Поиск осуществляется:

по объекту недвижимости (например, по адресу или кадастровому номеру);

или по субъекту права (например, по ФИО или РНОКПП).

Стоимость (по состоянию на 2026 год):

▪️ 80 грн — бумажная форма;

▪️ 40 грн — электронная форма.

Если информация отсутствует — сбор не возвращается.

Кроме того, если лицо желает получить информацию в целом по субъекту права, плата взимается за каждые 25 страниц информации.

Также собственник может узнать, кто именно получал информацию о его имуществе (по отдельному заявлению и исключительно в бумажной форме).

Для определенного круга лиц (суды, правоохранительные органы, адвокаты, нотариусы и т.д.) предусмотрено получение непосредственного доступа к Реестру с целью реализации их полномочий.

В ведомстве подчеркнули, что получение этой информации имеет специальную процедуру, поэтому на него не распространяется законодательство о доступе к публичной информации.

