Як отримати інформацію про зареєстровані речові права на нерухоме майно — роз’яснення Мін’юсту
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» усі дані зберігаються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно — єдиній державній інформаційній системі. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
Що важливо знати:
▪️ Інформація з Реєстру є відкритою, загальнодоступною та платною.
▪️ Вона включає не лише актуальні дані, а й архівну інформацію (наприклад, з реєстрів прав власності, іпотек, заборон відчуження), крім випадків коли державна реєстрація проводилася підприємствами бюро технічної інвентаризації виключно на паперових носіях (орієнтовно до 2002-2003 років).
Як отримати інформацію?
В електронній формі — через Портал Дія.
У паперовій формі — через:
- державного реєстратора;
- ЦНАП;
- нотаріуса.
Важливо: електронна та паперова інформація мають однакову юридичну силу.
Яку інформацію можна отримати?
- про об’єкт нерухомості;
- про власника або іншого правоволодільця, користувача;
- про обтяження (іпотеки, арешти тощо);
- за бажанням — повну історію змін (у хронологічному порядку).
Інформація з Реєстру надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.
Пошук здійснюється:
- за об’єктом нерухомості (наприклад за адресою чи кадастровим номером);
- або за суб’єктом права (наприклад за ПІБ чи РНОКПП).
Вартість (станом на 2026 рік):
▪️ 80 грн — паперова форма;
▪️ 40 грн — електронна форма.
Якщо інформація відсутня — збір не повертається.
Крім того, якщо особа бажає отримати інформацію в цілому щодо суб’єкта права плата справляється за кожні 25 сторінок інформації.
Також власник може дізнатись, хто саме отримував інформацію про його майно (за окремою заявою та виключно в паперовій формі).
Для визначеного кола осіб (суди, правоохоронні органи, адвокати, нотаріуси тощо) передбачено отримання безпосереднього доступу до Реєстру з метою реалізації їхніх повноважень.
У відомстві підкреслили, що отримання цієї інформації має спеціальну процедуру, тому на нього не поширюється законодавство про доступ до публічної інформації.
