Як отримати інформацію про зареєстровані речові права на нерухоме майно — роз’яснення Мін’юсту

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» усі дані зберігаються у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно — єдиній державній інформаційній системі. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Що важливо знати:

▪️ Інформація з Реєстру є відкритою, загальнодоступною та платною.

▪️ Вона включає не лише актуальні дані, а й архівну інформацію (наприклад, з реєстрів прав власності, іпотек, заборон відчуження), крім випадків коли державна реєстрація проводилася підприємствами бюро технічної інвентаризації виключно на паперових носіях (орієнтовно до 2002-2003 років).

Як отримати інформацію?

В електронній формі — через Портал Дія.

У паперовій формі — через:

- державного реєстратора;

- ЦНАП;

- нотаріуса.

Важливо: електронна та паперова інформація мають однакову юридичну силу.

Яку інформацію можна отримати?

- про об’єкт нерухомості;

- про власника або іншого правоволодільця, користувача;

- про обтяження (іпотеки, арешти тощо);

- за бажанням — повну історію змін (у хронологічному порядку).

Інформація з Реєстру надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Пошук здійснюється:

- за об’єктом нерухомості (наприклад за адресою чи кадастровим номером);

- або за суб’єктом права (наприклад за ПІБ чи РНОКПП).

Вартість (станом на 2026 рік):

▪️ 80 грн — паперова форма;

▪️ 40 грн — електронна форма.

Якщо інформація відсутня — збір не повертається.

Крім того, якщо особа бажає отримати інформацію в цілому щодо суб’єкта права плата справляється за кожні 25 сторінок інформації.

Також власник може дізнатись, хто саме отримував інформацію про його майно (за окремою заявою та виключно в паперовій формі).

Для визначеного кола осіб (суди, правоохоронні органи, адвокати, нотаріуси тощо) передбачено отримання безпосереднього доступу до Реєстру з метою реалізації їхніх повноважень.

У відомстві підкреслили, що отримання цієї інформації має спеціальну процедуру, тому на нього не поширюється законодавство про доступ до публічної інформації.

