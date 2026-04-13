Владимир Зеленский: боевой опыт украинских воинов становится сильной частью защиты партнеров

По словам Владимира Зеленского, на этом этапе Украина находится в коммуникации по вопросам безопасности с рядом стран.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива.

Глава государства подчеркнул важность того, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт украинских воинов становится сильной частью защиты партнеров.

«Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и эффективно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость. Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море — украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях», — сказал он.

По его словам, на этом этапе Украина находится в коммуникации по вопросам безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы по взаимодействию с Ираком.

«Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от стран Африки. Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе — уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать проекты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию. Слава Украине!», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.