  1. В Украине

Владимир Зеленский: боевой опыт украинских воинов становится сильной частью защиты партнеров

13:08, 13 апреля 2026
По словам Владимира Зеленского, на этом этапе Украина находится в коммуникации по вопросам безопасности с рядом стран.
Владимир Зеленский: боевой опыт украинских воинов становится сильной частью защиты партнеров
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива.

Глава государства подчеркнул важность того, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт украинских воинов становится сильной частью защиты партнеров.

«Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и эффективно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость. Это касается защиты от ударных и других типов дронов в небе, а также решения задач безопасности на море — украинский опыт в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях», — сказал он.

По его словам, на этом этапе Украина находится в коммуникации по вопросам безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы по взаимодействию с Ираком.

«Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от стран Африки. Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе — уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать проекты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию. Слава Украине!», — добавил он.

Владимир Зеленский Рустем Умеров

