Володимир Зеленський: бойовий досвід українських воїнів стає сильною частиною захисту партнерів

За словами Володимира Зеленського, на цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із низкою країн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками першого етапу роботи з партнерами в регіоні Близького Сходу та Затоки.

Глава держави підкреслив важливість того, що українська військова експертиза визнається, а бойовий досвід українських воїнів стає сильною частиною захисту партнерів.

«Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність. Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі – український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах», - сказав він.

За його словами, на цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Маємо запити щодо взаємодії з Іраком.

«Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки. Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів. Доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання. Слава Україні!», - додав він.

