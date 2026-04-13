В Украине вдвое сократилось количество молодых учителей, в школы идет менее 20% выпускников — Бабак

Сергей Бабак заявил, что в Украине за 10 лет вдвое уменьшилось количество молодых учителей из-за оттока кадров, вызванного низкими зарплатами и старением педагогического состава.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что в Украине обостряется проблема оттока кадров из профессии учителя, в частности из-за низкого уровня оплаты труда и старения педагогического состава.

По словам Бабака, за последние 10 лет количество учителей в возрасте до 30 лет сократилось вдвое. В то же время ежегодно украинские университеты выпускают около 10 тысяч студентов с педагогическим образованием, однако в профессию приходят менее 20% из них.

Он подчеркнул, что около 8 тысяч выпускников педагогических специальностей ежегодно выбирают другие сферы занятости, что является критической проблемой для системы образования. По его словам, государственный заказ на подготовку 10 тысяч педагогов соответствует реальной потребности в специалистах для поддержания стабильного количества учителей в стране.

Также, по словам Бабака, средний возраст учителя в Украине сейчас составляет 47–48 лет. Бабак подчеркнул, что ключевым инструментом решения проблемы является реформа оплаты труда.

Он объяснил, что норма о зарплате на уровне трёх минимальных была заложена для поддержки молодых учителей. Такой уровень — около 25 тысяч гривен — приближен к средней зарплате по стране и может стать стимулом для начала карьеры в образовании, сказал Сергей Бабак в интервью РБК-Украина.

По его словам, с приобретением стажа учителя могли бы получать 40–50 тысяч гривен, и именно таких изменений парламент требует от правительства.

Он также отметил, что исследования Организации экономического сотрудничества и развития демонстрируют прямую зависимость между уровнем зарплаты учителей и качеством образования.

