В Україні вдвічі скоротилася кількість молодих учителів, у школи йде менш як 20% випускників — Бабак

Сергій Бабак заявив, що в Україні за 10 років удвічі зменшилася кількість молодих учителів через відтік кадрів, зумовлений низькими зарплатами та старінням педагогічного складу.

фото: Сергій Бабак

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні загострюється проблема відтоку кадрів із професії вчителя, зокрема через низький рівень оплати праці та старіння педагогічного складу.

За словами Бабака, за останні 10 років кількість учителів віком до 30 років скоротилася вдвічі. Водночас щороку українські університети випускають близько 10 тисяч студентів із педагогічною освітою, однак у професію приходять менш ніж 20% із них.

Він наголосив, що близько 8 тисяч випускників педагогічних спеціальностей щороку обирають інші сфери зайнятості, що є критичною проблемою для системи освіти. За його словами, державне замовлення на підготовку 10 тисяч педагогів відповідає реальній потребі у фахівцях для підтримання стабільної кількості вчителів у країні.

Також, за словами Бабака, середній вік учителя в Україні нині становить 47–48 років. Бабак підкреслив, що ключовим інструментом вирішення проблеми є реформа оплати праці.

Він пояснив, що норма про зарплату на рівні трьох мінімальних була закладена для підтримки молодих учителів. Такий рівень — близько 25 тисяч гривень — наближений до середньої зарплати по країні й може стати стимулом для початку кар’єри в освіті, сказав Сергій Бабак у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, з набуттям стажу вчителі могли б отримувати 40–50 тисяч гривень, і саме таких змін парламент вимагає від уряду.

Він також зазначив, що дослідження Організація економічного співробітництва та розвитку демонструє пряму залежність між рівнем зарплати вчителів і якістю освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.