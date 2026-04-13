  1. В Украине

НБУ отозвал лицензию и ликвидировал «Мотор-Банк»

17:12, 13 апреля 2026
Решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов после признания учреждения неплатежеспособным в феврале 2026 года.
Фото: Мотор-Банк
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «МОТОР-БАНК» (ЕГРПОУ 35345213). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 6 апреля 2026 года в соответствии со статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 15 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и статьей 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В Нацбанке напомнили, что 19 февраля 2026 года АО «МОТОР-БАНК» было отнесено к категории неплатежеспособных из-за невыполнения письменного требования регулятора о представлении доработанного плана финансового оздоровления в установленный срок после признания учреждения проблемным.

Решение вступает в силу со дня доведения его до сведения банка и может быть обжаловано в административном суде в течение трех месяцев со дня обнародования в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

