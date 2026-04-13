НБУ отозвал лицензию и ликвидировал «Мотор-Банк»

Решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов после признания учреждения неплатежеспособным в феврале 2026 года.

Фото: Мотор-Банк

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «МОТОР-БАНК» (ЕГРПОУ 35345213). Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 6 апреля 2026 года в соответствии со статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 15 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и статьей 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В Нацбанке напомнили, что 19 февраля 2026 года АО «МОТОР-БАНК» было отнесено к категории неплатежеспособных из-за невыполнения письменного требования регулятора о представлении доработанного плана финансового оздоровления в установленный срок после признания учреждения проблемным.

Решение вступает в силу со дня доведения его до сведения банка и может быть обжаловано в административном суде в течение трех месяцев со дня обнародования в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.