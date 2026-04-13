НБУ відкликав ліцензію та ліквідував «Мотор-Банк»

Рішення ухвалено за пропозицією Фонду гарантування вкладів після визнання установи неплатоспроможною у лютому 2026 року.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ 35345213). Про це повідомили на пресслужбі регулятора.

Зазначається, що рішення прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 15 Закону України «Про Національний банк України» та статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У Нацбанку нагадали, що 19 лютого 2026 року АТ «МОТОР-БАНК» було віднесено до категорії неплатоспроможних через невиконання письмової вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення у встановлений строк після визнання установи проблемною.

Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома банку та може бути оскаржене до адміністративного суду протягом трьох місяців із дня оприлюднення в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

