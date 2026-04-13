  В Украине

Налоговая социальная льгота для лиц с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью — что нужно знать

23:48, 13 апреля 2026
Льгота применяется к заработной плате, начисленной в течение отчетного месяца.
Главное управление Государственной налоговой службы в Полтавской области разъяснило вопрос налоговой социальной льготы для лиц с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью.

«Такая льгота позволяет уменьшить сумму налогооблагаемого дохода и снизить размер налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы (статья 169 Налогового кодекса Украины)», — отметили в ГНС.

Кто имеет право на льготу

в размере 150 % прожиточного минимума:

налогоплательщики, которые содержат ребенка с инвалидностью — в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет;

лица с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства);

в размере 200 % прожиточного минимума:

лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.

Условия применения льготы

Льгота применяется к заработной плате (и приравненным к ней выплатам, компенсациям и вознаграждениям), начисленной в течение отчетного месяца.

Месячный доход такого налогоплательщика не должен превышать сумму, равную: прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного года × 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).

Как получить

Следует подать работодателю:

заявление о применении льготы;

документы, подтверждающие право лица на нее (копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы, для родителей детей с инвалидностью — копию свидетельства о рождении ребенка, копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если обращается опекун), пенсионное удостоверение ребенка, медицинское заключение, выданное МОЗ, и т.д.).

 

