Податкова соціальна пільга для осіб з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю — що треба знати

Фото: 7eminar.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області роз’яснило питання податкової соціальної пільги для осіб з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю.

«Така пільга дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу та знизити розмір податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати (стаття 169 Податкового кодексу України)», - зазначили в ДПС.

Хто має право на пільгу

у розмірі 150 % прожиткового мінімуму

- платники податку, які утримують дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

- особи з інвалідністю I або II групи (у тому числі з дитинства),

у розмірі 200 % прожиткового мінімуму:

- особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Умови застосування пільги

- Пільга застосовується до заробітної плати (та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованої протягом звітного місяця.

- Місячний дохід такого платника не повинен перевищувати суму, що дорівнює: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).

Як отримати

Слід подати роботодавцю:

- заяву про застосування пільги

- документи, які підтверджують право особи на неї (копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи, для батьків дітей з інвалідністю – копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо звертається опікун), пенсійне посвідчення дитини, медичний висновок, виданий МОЗ, тощо).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.