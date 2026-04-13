  1. В Україні

Податкова соціальна пільга для осіб з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю — що треба знати

23:48, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пільга застосовується до заробітної плати, нарахованої протягом звітного місяця.
Фото: 7eminar.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області роз’яснило питання податкової соціальної пільги для осіб з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Така пільга дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу та знизити розмір податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати (стаття 169 Податкового кодексу України)», - зазначили в ДПС.

Хто має право на пільгу

у розмірі 150 % прожиткового мінімуму

- платники податку, які утримують дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

- особи з інвалідністю I або II групи (у тому числі з дитинства),

у розмірі 200 % прожиткового мінімуму:

- особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Умови застосування пільги

- Пільга застосовується до заробітної плати (та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованої протягом звітного місяця.

- Місячний дохід такого платника не повинен перевищувати суму, що дорівнює: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).

Як отримати

Слід подати роботодавцю:

- заяву про застосування пільги

- документи, які підтверджують право особи на неї (копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи, для батьків дітей з інвалідністю – копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо звертається опікун), пенсійне посвідчення дитини, медичний висновок, виданий МОЗ, тощо).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]