  1. В Украине

Отец пятерых детей получил штраф в размере более 56 тысяч гривен за нарушение правил воинского учета — в ТЦК прокомментировали ситуацию

21:13, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киевском городском ТЦК прокомментировали ситуацию со штрафом за нарушение правил воинского учета и прохождения ВЛК.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали информацию о штрафе, наложенном Деснянским РТЦК и СП города Киева на гражданина, имеющего пятерых детей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве напомнили, что 4 мая 2024 года вступил в силу Закон Украины № 3621-IX от 21 марта 2024 года, которым из законодательства о воинской обязанности и военной службе исключены понятия «ограниченно годен к военной службе» и «не годен к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время».

Согласно этим изменениям, граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу — до 4 февраля 2025 года включительно. Впоследствии Верховная Рада продлила этот срок до 5 июня 2025 года.

В ТЦК отметили, что невыполнение требования о своевременном прохождении военно-врачебной комиссии является нарушением правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Также подчеркивается, что прохождение военно-медицинской экспертизы в настоящее время осуществляется исключительно по направлению, выданному ТЦК и СП.

В ведомстве уточнили, что у упомянутого гражданина есть отсрочка как у отца пятерых детей. В то же время, согласно действующим нормам законодательства, обязанность прохождения повторного медицинского осмотра распространяется на всех граждан, состоящих на воинском учете, независимо от наличия отсрочки или бронирования.

В результате, по данным ТЦК, на гражданина был наложен штраф в размере около 56 369 гривен. В ведомстве пояснили, что сумма сформировалась после удвоения базового штрафа за неуплату в течение 15 дней и передачи дела в исполнительную службу. Дополнительно начисляются 10% исполнительного сбора и расходы на исполнительное производство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев ТЦК мобилизация ВВК воинский учет

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]