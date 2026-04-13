  В Україні

Батько 5 дітей отримав штраф у понад 56 тисяч гривень за порушення правил військового обліку – у ТЦК прокоментували ситуацію

21:13, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Київському міському ТЦК прокоментували ситуацію із штрафом за порушення правил військового обліку та проходження ВЛК.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському міському ТЦК та СП прокоментували інформацію про штраф, накладений Деснянським РТЦК та СП міста Києва на громадянина, який має п’ятьох дітей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві нагадали, що 4 травня 2024 року набрав чинності Закон України № 3621-IX від 21 березня 2024 року, яким із законодавства про військовий обов’язок і військову службу виключено поняття «обмежено придатний до військової служби» та «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

Згідно з цими змінами, громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом дев’яти місяців з моменту набрання чинності законом — до 4 лютого 2025 року включно. Згодом Верховна Рада продовжила цей термін до 5 червня 2025 року.

У ТЦК зазначили, що невиконання вимоги щодо своєчасного проходження військово-лікарської комісії є порушенням правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. За це Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Також підкреслюється, що проходження військово-лікарської експертизи наразі здійснюється виключно за направленням, виданим ТЦК та СП.

У відомстві уточнили, що згаданий громадянин має відстрочку як батько п’ятьох дітей. Водночас, за чинними нормами законодавства, обов’язок проходження повторного медичного огляду поширюється на всіх громадян, які перебувають на військовому обліку, незалежно від наявності відстрочки або бронювання.

У результаті, за даними ТЦК, на громадянина було накладено штраф у розмірі близько 56 369 гривень. У відомстві пояснили, що сума сформувалася після подвоєння базового штрафу через несплату протягом 15 днів та передачі справи до виконавчої служби. Додатково нараховуються 10% виконавчого збору та витрати на виконавче провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ ТЦК мобілізація ВЛК військовий облік

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]