Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде одним из первых получило новые номера оливкового цвета

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде одним из первых получило дипломатические номерные знаки нового образца.
Обновленные номерные знаки имеют оливковый цвет, который четко указывает на дипломатический статус транспортного средства.
В МВД обращают внимание, что автомобили с такими номерными знаками уже могут появляться на дорогах украинских городов.
Напомним, что в Украине начали выдавать номерные знаки нового образца оливкового цвета. Речь идет о дипломатических номерах. Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел, а реализацию обеспечили совместно с Главным сервисным центром МВД.
Обновление имеет несколько целей:
- повысить узнаваемость дипломатического транспорта;
- внедрить современные стандарты визуальной идентификации;
- усилить учет и контроль использования номерных знаков.
Структура номеров при этом не изменилась: первые три цифры — код дипломатического учреждения, следующие — индивидуальный номер автомобиля.
Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малиш отметил, что изменения касаются не только внешнего вида, но и прозрачности процедур.
Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул символическое значение нововведения. По его словам, ранее первый дипломатический номер был закреплен за Россией, однако теперь это изменено — его получили представители страны-партнера Украины.
