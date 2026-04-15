  1. В Украине

Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде одним из первых получило новые номера оливкового цвета

09:06, 15 апреля 2026
Автомобили с такими номерными знаками уже могут появляться на дорогах украинских городов.
Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде одним из первых получило дипломатические номерные знаки нового образца.

Обновленные номерные знаки имеют оливковый цвет, который четко указывает на дипломатический статус транспортного средства.

В МВД обращают внимание, что автомобили с такими номерными знаками уже могут появляться на дорогах украинских городов.

Напомним, что в Украине начали выдавать номерные знаки нового образца оливкового цвета. Речь идет о дипломатических номерах. Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел, а реализацию обеспечили совместно с Главным сервисным центром МВД.

Обновление имеет несколько целей:

  • повысить узнаваемость дипломатического транспорта;
  • внедрить современные стандарты визуальной идентификации;
  • усилить учет и контроль использования номерных знаков.

Структура номеров при этом не изменилась: первые три цифры — код дипломатического учреждения, следующие — индивидуальный номер автомобиля.

Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малиш отметил, что изменения касаются не только внешнего вида, но и прозрачности процедур.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул символическое значение нововведения. По его словам, ранее первый дипломатический номер был закреплен за Россией, однако теперь это изменено — его получили представители страны-партнера Украины.

Венгрия сервисный центр МВД

