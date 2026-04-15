  В Україні

Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді одним із перших отримало нові знаки оливкового кольору

09:06, 15 квітня 2026
Автомобілі з такими номерними знаками вже можуть з’являтися на дорогах українських міст.
Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді одними з перших отримало дипломатичні номерні знаки нового зразка.

Оновлені номерні знаки мають оливковий колір, який чітко вказує на дипломатичний статус транспортного засобу.

У МВС звертають увагу, що автомобілі з такими номерними знаками вже можуть з’являтися на дорогах українських міст.

Нагадаємо, що в Україні почали видавати номерні знаки нового зразка оливкового кольору. Йдеться про дипломатичні номери. Ініціатором змін виступило Міністерство закордонних справ, а реалізацію забезпечили спільно з Головним сервісним центром МВС.

Оновлення має кілька цілей:

  • підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту;
  • впровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації;
  • посилити облік і контроль використання номерних знаків.

Структура номерів при цьому не змінилася: перші три цифри — код дипломатичної установи, наступні — індивідуальний номер автомобіля.

Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише зовнішнього вигляду, а й прозорості процедур.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на символічному значенні нововведення. За його словами, раніше перший дипломатичний номер був закріплений за Росією, однак тепер це змінено — його отримали представники країни-партнера України.

Угорщина сервісний центр МВС

