Укрпочта начала устанавливать почтоматы: 70 уже работают в Киеве

Укрпочта запускает почтоматы в Киеве и новые функции в приложении.

В Киеве заработали первые почтоматы «Укрпочты» — компания начала запуск новых сервисов доставки и управления посылками. Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

На данный момент в столице уже установлено 70 почтоматов. Клиенты могут получать в них посылки без привязки к графику отделений и без дополнительной оплаты. Хранение отправлений в почтоматах бесплатное в течение семи дней, после чего посылка будет направлена в ближайшее отделение.

Вместе с этим компания запустила новые функции в мобильном приложении «Укрпочта 2.0». Теперь пользователи могут самостоятельно управлять своими отправлениями, в частности переадресовывать посылки в другое отделение или почтомат, менять получателя и продлевать срок хранения.

Как отмечают в «Укрпочте», если посылка еще находится в пути, изменение параметров доставки будет бесплатным. Если же отправление уже поступило в отделение, услуга будет предоставляться по стандартному тарифу.

На первом этапе в почтоматах доступны предоплаченные отправления. В дальнейшем компания планирует добавить возможность оплаты непосредственно в приложении.

В апреле также планируется запуск еще 30 почтоматов в Одессе, а до конца года «Укрпочта» намерена развернуть более 1000 почтоматов по всей Украине.

