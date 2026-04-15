  1. В Украине

Укрпочта начала устанавливать почтоматы: 70 уже работают в Киеве

22:54, 15 апреля 2026
Укрпочта запускает почтоматы в Киеве и новые функции в приложении.
В Киеве заработали первые почтоматы «Укрпочты» — компания начала запуск новых сервисов доставки и управления посылками. Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

На данный момент в столице уже установлено 70 почтоматов. Клиенты могут получать в них посылки без привязки к графику отделений и без дополнительной оплаты. Хранение отправлений в почтоматах бесплатное в течение семи дней, после чего посылка будет направлена в ближайшее отделение.

Вместе с этим компания запустила новые функции в мобильном приложении «Укрпочта 2.0». Теперь пользователи могут самостоятельно управлять своими отправлениями, в частности переадресовывать посылки в другое отделение или почтомат, менять получателя и продлевать срок хранения.

Как отмечают в «Укрпочте», если посылка еще находится в пути, изменение параметров доставки будет бесплатным. Если же отправление уже поступило в отделение, услуга будет предоставляться по стандартному тарифу.

На первом этапе в почтоматах доступны предоплаченные отправления. В дальнейшем компания планирует добавить возможность оплаты непосредственно в приложении.

В апреле также планируется запуск еще 30 почтоматов в Одессе, а до конца года «Укрпочта» намерена развернуть более 1000 почтоматов по всей Украине.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Украина в тройке государств-членов Совета Европы по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ заявлений

За громкими победами над Россией в Страсбурге скрывается процесс адаптации к стандартам ЕС в условиях военного положения.

Для аграриев в прифронтовых и деоккупированных районах готовят налоговые льготы — Рада рассматривает два подхода

В Раде предлагают изменить правила расчёта минимального налогового обязательства для аграриев в прифронтовых и деоккупированных регионах.

Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

