  1. В Україні

Укрпошта почала встановлювати поштомати: 70 уже працюють у Києві

22:54, 15 квітня 2026
Укрпошта запускає поштомати у Києві і нові функції в застосунку.
У Києві запрацювали перші поштомати «Укрпошти» — компанія розпочала запуск нових сервісів доставки та керування посилками. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Наразі у столиці вже встановлено 70 поштоматів. Клієнти можуть отримувати в них посилки без прив’язки до графіка відділень і без додаткової оплати. Зберігання відправлень у поштоматах безкоштовне протягом семи днів, після чого посилку перенаправлять до найближчого відділення.

Разом із цим компанія запустила нові функції у мобільному застосунку «Укрпошта 2.0». Відтепер користувачі можуть самостійно керувати своїми відправленнями, зокрема переадресовувати посилки в інше відділення або поштомат, змінювати отримувача та продовжувати термін зберігання.

Як зазначають в «Укрпошті», якщо посилка ще перебуває в дорозі, зміна параметрів доставки буде безкоштовною. Якщо ж відправлення вже надійшло до відділення, послуга надаватиметься за стандартним тарифом.

На першому етапі у поштоматах доступні передплачені відправлення. Згодом компанія планує додати можливість оплати безпосередньо в застосунку.

У квітні також планується запуск ще 30 поштоматів в Одесі, а до кінця року «Укрпошта» має намір розгорнути понад 1000 поштоматів по всій Україні.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Україна в трійці держав-членів Ради Європи за кількістю заяв, які перебувають на розгляді ЄСПЛ

За гучними перемогами над Росією в Страсбурзі ховається процес адаптації до стандартів ЄС в умовах воєнного стану.

Для аграріїв у прифронтових і деокупованих районах готують податкові пільги — Рада розглядає два підходи

У Раді пропонують змінити правила розрахунку мінімального податкового зобов’язання для аграріїв у прифронтових і деокупованих регіонах.

Військовим готують додаткові виплати з обмеженням на використання — у розмірі трьох мінімальних зарплат

У Раді пропонують надати додаткові виплати для військових, яку можна буде витрачати лише на відновлення організму.

Кабмін вніс зміни до Порядку призову, які суттєво змінюють життя контрактників та процедуру підтвердження права на відстрочку для тисяч українців

Що передбачають урядові зміни до порядку мобілізації та кого вони торкаються.

Чи можна звільнити працівника через конфлікти в колективі та порушення етики: що говорить Верховний Суд

Відсутність посадової інструкції, загальні формулювання в наказах і недоведені порушення можуть зробити звільнення незаконним.

