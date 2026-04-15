Укрпошта почала встановлювати поштомати: 70 уже працюють у Києві

Укрпошта запускає поштомати у Києві і нові функції в застосунку.

У Києві запрацювали перші поштомати «Укрпошти» — компанія розпочала запуск нових сервісів доставки та керування посилками. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Наразі у столиці вже встановлено 70 поштоматів. Клієнти можуть отримувати в них посилки без прив’язки до графіка відділень і без додаткової оплати. Зберігання відправлень у поштоматах безкоштовне протягом семи днів, після чого посилку перенаправлять до найближчого відділення.

Разом із цим компанія запустила нові функції у мобільному застосунку «Укрпошта 2.0». Відтепер користувачі можуть самостійно керувати своїми відправленнями, зокрема переадресовувати посилки в інше відділення або поштомат, змінювати отримувача та продовжувати термін зберігання.

Як зазначають в «Укрпошті», якщо посилка ще перебуває в дорозі, зміна параметрів доставки буде безкоштовною. Якщо ж відправлення вже надійшло до відділення, послуга надаватиметься за стандартним тарифом.

На першому етапі у поштоматах доступні передплачені відправлення. Згодом компанія планує додати можливість оплати безпосередньо в застосунку.

У квітні також планується запуск ще 30 поштоматів в Одесі, а до кінця року «Укрпошта» має намір розгорнути понад 1000 поштоматів по всій Україні.

