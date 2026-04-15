  1. В Украине

В Верховной Раде объяснили причины задержки обновления «хрущевок»

15:20, 15 апреля 2026
Из-за войны запуск программ обновления устаревшего жилья скорректирован, хотя соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.
Иллюстративное изображение
В Украине требуют обновления тысячи «хрущевок», однако полноценный запуск программ реновации тормозится из-за войны. Об этом заявила глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

По ее словам, еще до начала полномасштабной войны государство подошло к урегулированию проблемы устаревшего жилищного фонда на законодательном уровне. В частности, был подготовлен соответствующий законопроект, который на данный момент принят в первом чтении, однако для его реализации необходимо доработать и принять в целом.

«У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок, мы буквально перед войной уже подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства. Есть отличные примеры и прибалтийских стран, и той же Германии, каким образом происходила реновация хрущевок, но война скорректировала все наши планы и по устаревшему жилищному фонду также. Конечно, у нас есть закон, он принят в первом чтении, сейчас его нужно принять во втором чтении, но на него нужно смотреть комплексно с учетом всех требований, которые там касаются: энергоэффективности и в целом целесообразности — оставить или снести. И что делать с расселением этих хрущевок, потому что основной вопрос — это всегда, кто будет принимать решение относительно того, что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет построена новая или люди переедут в другой дом или в другой, возможно, район, а не в тот, где находилась такая хрущевка», — отметила Шуляк.

Одной из ключевых проблем депутатка назвала сложность принятия решений о демонтаже таких домов. В настоящее время законодательство предусматривает высокий порог согласия жильцов, что фактически блокирует реализацию проектов, ведь даже при поддержке большинства всегда остаются те, кто выступает против переселения.

«На сегодняшний день достаточно большой процент у тебя должен проголосовать и принять решение, чтобы эта хрущевка была снесена, а ты принял другое решение. В законодательстве сейчас нужно изменить этот порог, потому что всегда у вас будет ряд людей, которые скажут, а мы против, мы хотим жить именно в этом доме, несмотря на то, что в нем нет воды, что-то происходит, балконы падают, и уже несущие конструкции не соответствуют нормативам, но все равно будут такие люди. И даже если 50% будет желать, чтобы с этой хрущевкой что-то сделали, будут люди, которые этого не хотят», — пояснила она.

Отдельно усложняет ситуацию и формат реконструкции, который предусматривает временное отселение жильцов с последующим возвращением. По словам депутатки, такие проекты не являются приоритетными для городов, даже несмотря на значительное количество аварийного жилья в крупных городах, в частности в Киеве или Днепре.

В то же время в комитете отмечают, что органам местного самоуправления уже сейчас стоит готовиться к будущим программам реновации — планировать, проектировать и определять дома, которые подлежат сносу или модернизации.

По словам Шуляк, это позволит быстрее перейти к практической реализации проектов после улучшения безопасности и финансовой ситуации в стране.

