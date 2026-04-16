  В Украине

В Николаевской области агроном распахал курган ради расширения пахотных земель — ему грозит до 3 лет лишения свободы

07:59, 16 апреля 2026
Археологический памятник был полностью уничтожен во время подготовки поля.
В Николаевской области агроном распахал курган ради расширения пахотных земель — ему грозит до 3 лет лишения свободы
В Николаевской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 24-летнего агронома, которого подозревают в умышленном уничтожении памятника культурного наследия. Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

По данным следствия, работник одного из фермерских хозяйств Первомайского района решил увеличить площадь пашни и разровнять курган, зная о его исторической ценности. Речь идет об объекте археологии местного значения, который находился на государственном учете.

Информация о разрушении кургана на окраине одного из поселков Кривоозерской общины поступила в полицию в августе прошлого года от секретаря Института археологии в Киеве.

Следствие установило, что во время подготовки участка к посевной агроном дал указание работнику хозяйства разровнять насыпь с помощью строительной техники. Он заверил водителя, что имеет все необходимые разрешения. В результате курган полностью разровняли и разорали.

С места происшествия правоохранители изъяли технику, транспортные средства и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По заключению судебной историко-археологической экспертизы, памятник уничтожен полностью. Он утратил историческую, научную и культурную ценность, а также возможность дальнейшего исследования.

В марте этого года следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины — умышленное незаконное уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.

В настоящее время материалы дела переданы в суд. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

полиция Николаев

