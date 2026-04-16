На Миколаївщині агроном розорав курган заради розширення ріллі – йому загрожує до 3 років ув’язнення

Пам’ятку археології повністю знищили під час підготовки поля.

На Миколаївщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 24-річного агронома, якого підозрюють в умисному знищенні пам’ятки культурної спадщини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, працівник одного з фермерських господарств Первомайського району вирішив збільшити площу ріллі та розрівняти курган, знаючи про його історичну цінність. Йдеться про об’єкт археології місцевого значення, який перебував на державному обліку.

Інформація про руйнування кургану на околиці одного із селищ Кривоозерської громади надійшла до поліції у серпні минулого року від секретаря Інституту археології в Києві.

Слідство встановило, що під час підготовки ділянки до посівної агроном дав вказівку працівнику господарства розрівняти насип за допомогою будівельної техніки. Він запевнив водія, що має всі необхідні дозволи. У результаті курган повністю розгорнули та розорали.

З місця події правоохоронці вилучили техніку, транспортні засоби та інші речові докази, які направили на експертні дослідження.

За висновком судової історико-археологічної експертизи, пам’ятку знищено повністю. Вона втратила історичну, наукову та культурну цінність, а також можливість подальшого дослідження.

У березні цього року слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — умисне незаконне знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Наразі матеріали справи передано до суду. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

