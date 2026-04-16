  1. В Україні

На Миколаївщині агроном розорав курган заради розширення ріллі – йому загрожує до 3 років ув’язнення

07:59, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пам’ятку археології повністю знищили під час підготовки поля.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Миколаївщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 24-річного агронома, якого підозрюють в умисному знищенні пам’ятки культурної спадщини. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, працівник одного з фермерських господарств Первомайського району вирішив збільшити площу ріллі та розрівняти курган, знаючи про його історичну цінність. Йдеться про об’єкт археології місцевого значення, який перебував на державному обліку.

Інформація про руйнування кургану на околиці одного із селищ Кривоозерської громади надійшла до поліції у серпні минулого року від секретаря Інституту археології в Києві.

Слідство встановило, що під час підготовки ділянки до посівної агроном дав вказівку працівнику господарства розрівняти насип за допомогою будівельної техніки. Він запевнив водія, що має всі необхідні дозволи. У результаті курган повністю розгорнули та розорали.

З місця події правоохоронці вилучили техніку, транспортні засоби та інші речові докази, які направили на експертні дослідження.

За висновком судової історико-археологічної експертизи, пам’ятку знищено повністю. Вона втратила історичну, наукову та культурну цінність, а також можливість подальшого дослідження.

У березні цього року слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — умисне незаконне знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Наразі матеріали справи передано до суду. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Миколаїв

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]