  1. В Украине

В Киеве раскрыли две схемы бронирования жилья через фиктивное трудоустройство в качестве водителя и администратора кафе при университете

07:23, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемые за деньги обещали оформление на работу в государственные учреждения и университет с последующим бронированием жилья.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве раскрыты еще две схемы незаконного трудоустройства за деньги с целью получения бронирования жилья. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сообщение о подозрении направлено жителю Киева, который за 2000 долларов США обещал организовать фиктивное трудоустройство мужчины на должность водителя или разнорабочего на одном из государственных предприятий оборонной сферы. По замыслу, работник должен был получить бронирование, а банковскую карту с зарплатой передать работодателям для дальнейшего снятия средств.

Отдельно установлено, что еще двое киевлян за 6000 долларов США предлагали трудоустройство в один из столичных университетов. Мужчину планировали оформить на должность администратора кафе, функционирующего на базе учебно-производственного центра учебного заведения. Эта должность предусматривает возможность бронирования. Деньги за содействие в трудоустройстве требовали специалист одного из отделов университета и помощник первого проректора.

Во время получения аванса в размере 3000 долларов США их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Согласно данной статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев мобилизация бронирование

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]