В Киеве раскрыли две схемы бронирования жилья через фиктивное трудоустройство в качестве водителя и администратора кафе при университете

Подозреваемые за деньги обещали оформление на работу в государственные учреждения и университет с последующим бронированием жилья.

В Киеве раскрыты еще две схемы незаконного трудоустройства за деньги с целью получения бронирования жилья. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Сообщение о подозрении направлено жителю Киева, который за 2000 долларов США обещал организовать фиктивное трудоустройство мужчины на должность водителя или разнорабочего на одном из государственных предприятий оборонной сферы. По замыслу, работник должен был получить бронирование, а банковскую карту с зарплатой передать работодателям для дальнейшего снятия средств.

Отдельно установлено, что еще двое киевлян за 6000 долларов США предлагали трудоустройство в один из столичных университетов. Мужчину планировали оформить на должность администратора кафе, функционирующего на базе учебно-производственного центра учебного заведения. Эта должность предусматривает возможность бронирования. Деньги за содействие в трудоустройстве требовали специалист одного из отделов университета и помощник первого проректора.

Во время получения аванса в размере 3000 долларов США их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Согласно данной статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

