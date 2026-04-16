  1. В Україні

У Києві викрили дві схеми бронювання через фіктивне працевлаштування водієм та адміністратором кафе при університеті

07:23, 16 квітня 2026
Підозрювані за гроші обіцяли оформлення на роботу в держустанови та університет із подальшим бронюванням.
У Києві викрито ще дві схеми незаконного працевлаштування за гроші з метою отримання бронювання. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Повідомлено про підозру мешканцю Києва, який за 2000 доларів США обіцяв організувати фіктивне працевлаштування чоловіка на посаду водія або різноробочого в одному з державних підприємств оборонної сфери. За задумом, працівник мав отримати бронювання, а банківську картку із зарплатою передати роботодавцям для подальшого зняття коштів.

Окремо встановлено, що ще двоє киян за 6000 доларів США пропонували працевлаштування до одного зі столичних університетів. Чоловіка планували оформити на посаду адміністратора кафе, що функціонує на базі навчально-виробничого центру закладу освіти. Ця посада передбачає можливість бронювання. Гроші за сприяння у працевлаштуванні вимагали спеціаліст одного з відділів університету та помічник першого проректора.

Під час отримання авансу в розмірі 3000 доларів США їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

прокуратура Київ мобілізація бронювання

