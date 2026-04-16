Украинское правосудие интегрирует стандарты ЕСПЧ: в Верховном Суде обозначили ключевые изменения

Практика Европейского суда по правам человека стала для Украины не только ориентиром в формировании современной европейской модели правосудия, но и мощным катализатором системных изменений. Ее влияние давно вышло за пределы отдельных решений – сегодня оно формирует саму архитектуру правосудия.

На этом акцентировал Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время открытия международной конференции «Национальные суды и ЕСПЧ: роль каждого, взаимодействие, диалог» – мероприятия, которое объединило широкое профессиональное сообщество: судей ВС, Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Украины, местных и апелляционных судов, представителей органов судебной власти, министерств, международных и общественных организаций, дипломатических миссий, а также ученых и студентов.

Председатель ВС подчеркнул, что визит Председателя ЕСПЧ Маттиаса Гийомара и его участие в этом мероприятии является подтверждением глубокого взаимодействия между национальной и европейской судебными системами, а также неизменной поддержки Украины.

«Сегодня украинская судебная система является неотъемлемой частью европейского правового пространства – пространства общих ценностей и стандартов. Мы не только применяем практику ЕСПЧ – мы интегрируем ее в образ мышления и повседневную работу. Будущее европейского правового пространства создается через диалог судов, взаимное доверие и общую ответственность за защиту прав человека. И для нас большой ценностью является то, что украинская судебная система и ЕСПЧ идут этим путем вместе», — отметил Станислав Кравченко.

Председатель ВС также выразил благодарность Совету Европы за экспертную поддержку, в частности в вопросе правоприменения в условиях военного положения, его ведущую роль в создании Реестра ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, и Специального трибунала по преступлению агрессии.

Формирование международного компенсационного механизма и привлечение виновных к ответственности, по убеждению Станислава Кравченко, является необходимым элементом обеспечения справедливости, и в этом процессе чрезвычайно важно взаимодействие национальной судебной системы и ЕСПЧ: его практика станет частью коллективного ответа Европы на беспрецедентные нарушения прав человека и международного права.

В этом контексте Председатель ВС отметил, что, без преувеличения, историческим является решение по делу «Украина и Нидерланды против России», поскольку оно выходит за пределы сугубо юридического акта и является мощным моральным и политическим сигналом Европы государству-агрессору, подтверждением морального авторитета ЕСПЧ и его роли в защите принципов мира, достоинства и верховенства права.

Вместе с тем, по словам Станислава Кравченко, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию, Украина не отказалась от собственных евроинтеграционных стремлений и последовательно продолжает внедрение необходимых для этого реформ. Гармонизация подходов, согласованность судебной практики и интеграция стандартов Конвенции о защите прав человека и основных свобод – это реальность, в которой работает каждый украинский судья, и в этой реальности ключевым является не только применение норм, но и взаимное понимание правовых подходов, формирующихся как на национальном уровне, так и на уровне Европейского суда по правам человека.

И сегодня очевидно: качество правосудия невозможно без единства правоприменения, а единство – без знания. Именно поэтому Верховный Суд уделяет особое внимание образовательной деятельности. В рамках сотрудничества с международными партнерами, в частности Советом Европы, ВС создал систему постоянного профессионального развития, которая охватывает регулярное проведение общенациональных круглых столов, специализированных учебных программ и международных конференций. Особую ценность имеет непосредственное участие судей ЕСПЧ в этих мероприятиях – это дает возможность развивать живой диалог, который формирует доверие и общее понимание права.

Кроме того, как отметил Председатель ВС, Верховный Суд системно работает над тем, чтобы практика ЕСПЧ была доступной и понятной для украинского юридического сообщества: переводит решения и готовит обзоры практики ЕСПЧ, публикует аналитические материалы и регулярно развивает цифровые инструменты, которые позволяют быстро и удобно находить релевантную практику ЕСПЧ по конкретным вопросам.

Так, в феврале 2025 года в результате сотрудничества с ЕСПЧ была запущена украиноязычная версия Платформы обмена знаниями ЕСПЧ. Это не просто технический проект – это новый формат институционального взаимодействия, который обеспечивает системный доступ украинских судей и юристов к практике Суда, аналитическим материалам и обобщенным подходам к применению Конвенции.

Еще одним важным этапом в углублении взаимодействия между ВС и ЕСПЧ стало применение Протокола № 16 к Конвенции. Впервые в истории Украины Верховный Суд обратился в ЕСПЧ с двумя запросами о предоставлении консультативных заключений, открыв новый формат прямого юридического диалога между судами.

Подводя итог, Станислав Кравченко выразил благодарность Департаменту сотрудничества Совета Европы по вопросам прав человека и правосудия в рамках проектов «Поддержка Украины во внедрении стандартов Совета Европы в сфере судебной власти» и «Совершенствование судебных и внесудебных средств защиты прав лиц, пострадавших от войны в Украине» за поддержку в проведении этого мероприятия.

Модератор приветственной части конференции – судья ВС в Кассационном уголовном суде Александра Яновская – акцентировала, что в условиях широкомасштабной российской вооруженной агрессии против Украины для национальных судов чрезвычайно важно сохранять приверженность принципу верховенства права. Осуществляя правосудие даже в таких чрезвычайно сложных условиях, мы остаемся частью европейского пространства. И в этом пространстве Европейский суд по правам человека является системообразующим органом.

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственной речью, Председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар заверил, что его визит в Украину и в Верховный Суд в частности – это прежде всего проявление солидарности судей ЕСПЧ с украинским судейским сообществом в то время, когда Украина противостоит российской вооруженной агрессии. Кроме того, это вклад в поддержку судебного диалога, а также освещение роли ЕСПЧ в привлечении россии к ответственности за грубые нарушения прав человека.

Европейский суд по правам человека, отметил Маттиас Гийомар, признает устойчивость украинской судебной системы и ее способность адаптироваться к условиям военного времени. «Для нас, судей, важно оставаться вместе перед лицом внешних экзистенциальных угроз: войны и усиления атак на мультилатерализм и верховенство права», – отметил Председатель ЕСПЧ.

В контексте поддержания межличностного и институционального диалога внутри судебного сообщества Европы Маттиас Гийомар подчеркнул, что именно общая ответственность обеспечивает соблюдение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является движущей силой конвенционной системы – системы, которая опирается на общее понимание прав человека и черпает вдохновение из политических и правовых традиций государств-членов.

Для того чтобы такая общая ответственность была действенной, как предусмотрено Копенгагенской декларацией 2018 года, должно существовать взаимодействие на национальном и европейском уровнях. Конструктивный и открытый диалог необходим для того, чтобы помочь судебным системам определить соответствующие роли в реализации и развитии конвенционной системы.

Как напомнил Председатель ЕСПЧ, примером такого эффективного и содержательного диалога является обращение Верховного Суда в Европейский суд по правам человека с запросами о предоставлении консультативных заключений в порядке Протокола № 16. По его словам, ЕСПЧ предоставляет такие заключения и принимает решения с учетом принципа субсидиарности и уважения к роли национальных судебных систем в реализации конвенционных норм.

Например, в решении по делу «Борзых против Украины» Суд отметил, что национальным органам власти должна быть предоставлена надлежащая степень уважения при оценке вопросов, которые могут быть полностью понятны только тем, кто находится в историческом, социальном и политическом контексте, в частности в ситуациях, связанных с необходимостью защиты национальной безопасности.

Кроме того, недавно в решении по делу «Бояров и другие против Украины» ЕСПЧ признал, что государство имеет право реагировать на угрозы цифровой и информационной войны, в частности путем ограничения доступа к российским цифровым платформам, которые могут использоваться как инструмент влияния.

Остановился Маттиас Гийомар и на роли ЕСПЧ в обеспечении правосудия для тех, кто пострадал от нарушений прав человека вследствие войны рф против Украины. Он подчеркнул, что ЕСПЧ остается единственным международным судебным органом, который может привлечь россию к ответственности за нарушения прав человека, защищенных Конвенцией. Это стало возможным благодаря историческому решению Суда, принятому в марте 2022 года, о сохранении остаточной юрисдикции в отношении рф даже после ее исключения из Совета Европы.

Такая функция ЕСПЧ дополняет роль международного Реестра ущерба, причиненного в результате агрессии рф, будущей Международной компенсационной комиссии для Украины и Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которые будут действовать под эгидой Совета Европы и станут частью международного компенсационного механизма.

На сегодняшний день уже есть показательные примеры – решения ЕСПЧ по межгосударственным делам «Украина против России (по Крыму)» и «Украина и Нидерланды против России». В этих решениях Большая палата ЕСПЧ признала россию ответственной за грубые нарушения прав человека, совершенные в контексте вооруженного конфликта (начиная с февраля 2014 года) и с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Таким образом, решения ЕСПЧ подтверждают историческую правду и обеспечивают документирование фактов нарушений со стороны россии. В то же время своими выводами Суд вносит вклад в поддержку суверенитета Украины, что особенно важно в условиях постепенного распада международного правового порядка, добавил Маттиас Гийомар.

«Я убежден, что сейчас, как никогда ранее, необходимо использовать право для восстановления порядка в мире. Национальные и международные суды – партнеры в этом. Вместе мы защищаем конвенционные нормы, которые являются основами справедливости и мира в мире. Не может быть справедливого и длительного мира без права и полного уважения к человеческому достоинству. Защита этих ценностей – наша общая ответственность», – подытожил Председатель ЕСПЧ.

В. о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин указал, что взаимодействие между Конституционным Судом Украины, Верховным Судом и Европейским судом по правам человека не ограничивается классическим восприятием практики ЕСПЧ как внешнего формального источника права. Как пояснил докладчик, и ЕСПЧ, и КСУ, и Верховный Суд методологически находятся на одинаковых позициях, придерживаясь принципов верховенства права, демократии, защиты прав человека. Однако все же существуют некоторые отличия, особенно текстуальные.

Александр Петришин отметил, что решения ЕСПЧ являются ориентиром для КСУ, который цитирует решения ЕСПЧ и ссылается на его практику в своих решениях. Вместе с тем, по его словам, речь идет не о формальном применении этих позиций, а об их использовании как поддерживающей аргументации и источника вдохновения.

Кроме того, в. о. Председателя Конституционного Суда Украины заверил, что КСУ чрезвычайно положительно оценивает существенное укрепление связей с Верховным Судом за последние годы.

«Усиление этих связей заключается не просто в проведении совместных мероприятий, а прежде всего в диалоге, в стремлении к взаимопониманию относительно общих проблем, в частности связанных с обеспечением исполнения судебных решений», – рассказал Александр Петришин. На сегодняшний день особым измерением такого диалога является индивидуальная конституционная жалоба, которая все больше утверждается как ключевой элемент национального механизма защиты прав человека. Этот институт распространяется и в деятельности конституционных судов европейских стран.

По убеждению Александра Петришина, сложным вопросом, который встает перед конституционной юстицией в условиях военного времени, является осуществление контроля за чрезвычайными мерами. По актуальной практике КСУ, отметил докладчик, любые чрезвычайные меры должны быть согласованы не только с необходимостью, которая существует сейчас в условиях военного положения, но и с принципами верховенства права, демократии и защиты прав человека.

Александр Петришин отметил, что полномасштабная война, развязанная рф против Украины, поставила еще один фундаментальный вопрос: «Можно ли сохранить конституционную демократию в условиях чрезвычайных угроз и войны?». По словам и. о. Председателя КСУ, демократия должна быть не просто гуманитарным достижением. Демократия должна уметь защищать себя, при этом не посягая на фундаментальные демократические основы.

Практика ЕСПЧ стала одним из ключевых факторов трансформации украинской судебной системы, а дальнейшее реформирование правосудия должно основываться на системной интеграции европейских стандартов в национальное законодательство и судебную практику. На этом подчеркнул Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик. Он отметил, что судебная система продолжает работать в условиях кадрового дефицита, системного недофинансирования и вызовов, вызванных войной, поэтому среди приоритетов остаются заполнение вакантных должностей судей, оптимизация сети судов и цифровизация судопроизводства.

Спикер обратил внимание, что решения ЕСПЧ не только констатировали нарушения прав человека, но и стали основой для реформирования судебной системы. В частности, дело «Александр Волков против Украины» повлияло на реформирование органов судейского управления и создание новой модели ВСП, а дело «Юрий Николаевич Иванов против Украины» способствовало реформированию системы исполнения судебных решений и внедрению института частных исполнителей.

Отдельно Председатель ВСП подчеркнул, что Высший совет правосудия системно применяет практику ЕСПЧ в дисциплинарных производствах в отношении судей, используя критерии законности, легитимной цели и пропорциональности вмешательства. Докладчик также отметил, что одной из важнейших задач для судебной системы сегодня является восстановление справедливости для лиц, пострадавших в результате войны, а привлечение виновных в совершении военных преступлений к ответственности должно стать важной предпосылкой недопущения таких преступлений в будущем.

Председатель подкомитета по вопросам исполнения решений ЕСПЧ и альтернативного разрешения споров Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Роман Бабий обратил внимание, что обеспечение исполнения решений ЕСПЧ и имплементация его стандартов не могут быть исключительно сферой ответственности судебной власти. По его словам, эффективное решение системных проблем требует совместной работы парламента, судей и органов исполнительной власти, а одним из ключевых механизмов преодоления таких проблем является внесение изменений в законодательство и контроль за их надлежащей имплементацией.

Докладчик подчеркнул, что роль судей заключается не в механическом цитировании решений ЕСПЧ, а в адаптации стандартов Конвенции о защите прав человека и основных свобод к украинскому правовому полю и реалиям военного и послевоенного времени. В этом контексте важными остаются обучение судей, подготовка методических материалов и выработка единых подходов к применению практики ЕСПЧ.

Отдельно он обозначил ряд проблем, решение которых требует законодательных изменений и активного участия парламента. Речь идет, в частности, о вопросах дисциплинарной ответственности судей, условиях содержания под стражей, исполнении решений национальных судов, особенно по делам против государства, а также чрезмерной длительности судебных производств. Кроме того, представитель парламента обратил внимание на важность дальнейшего внедрения механизма консультативных заключений ЕСПЧ, предусмотренного Протоколом № 16 к Конвенции.

О необходимости тесного взаимодействия между судами, органами прокуратуры и правоохранительной системой для соблюдения прав человека и эффективного уголовного преследования говорил заместитель Генерального прокурора Андрей Лещенко. Докладчик отметил, что внедрение практики ЕСПЧ особенно важно для органов прокуратуры, поэтому в системе прокуратуры постоянно проводятся учебные и методические мероприятия для повышения профессионального уровня прокуроров и следователей.

Спикер подчеркнул, что значительная часть проблем, которые констатирует ЕСПЧ, носит системный характер и требует комплексного решения на уровне государства. Именно поэтому в органах прокуратуры были созданы профильные подразделения, которые занимаются вопросами исполнения решений ЕСПЧ в правоохранительной сфере и осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах, связанных, в частности, с пытками.

Отдельное внимание заместитель Генерального прокурора уделил вызовам, которые возникли перед правоохранительной системой в связи с полномасштабной войной. Он сообщил, что на сегодняшний день органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство более чем в 220 тыс. уголовных производств по военным преступлениям, а решения ЕСПЧ относительно ответственности россии за нарушения прав человека на временно оккупированных территориях стали важной основой для формирования международного подхода к наказанию за совершение преступления агрессии.

В рамках конференции с ключевым докладом выступил судья Европейского суда по правам человека от Украины Николай Гнатовский. Он акцентировал, что взаимодействие и диалог между ЕСПЧ и национальными украинскими судами, безусловно, основывается на принципах субсидиарности и комплементарности, но определяющим в этом взаимодействии является понятие общей ответственности. «Это общая ответственность всех представителей юридического сообщества за сохранение пространства свободы, демократии и прав человека в Европе. И его судьба во всей Европе зависит от того, удержим ли мы его в Украине», – убежден судья ЕСПЧ.

Он пояснил, что национальные суды и Европейский суд по правам человека – это не конкуренты и не части какой-либо иерархической системы. ЕСПЧ не является четвертой или пятой инстанцией для украинских судов – он функционирует для того, чтобы давать ответы на самые сложные вопросы, возникающие перед судами всех уровней при применении норм, гарантирующих права человека и основные свободы.

Как отметил Николай Гнатовский, Украина демонстрирует убедительные примеры приверженности демократии и правам человека, продолжая за них бороться. Украинское законодательство является одним из самых прогрессивных в Европе в части исполнения решений ЕСПЧ и учета его практики в деятельности национальных судов.

Украинские суды демонстрируют один из самых высоких уровней готовности в Европе к пересмотру уже завершенных производств по результатам решений Европейского суда по правам человека. Кроме того, заметен прогресс в распространении знаний о практике Суда, в частности благодаря усилиям Верховного Суда и Совета Европы по разработке и наполнению украиноязычной версии Платформы обмена знаниями ЕСПЧ.

В то же время Украина является государством-рекордсменом в Совете Европы по количеству нерешенных системных проблем функционирования правовой системы, по которым ЕСПЧ разработал наибольшее количество так называемых модулей быстрого рассмотрения дел. Это специальные технические инструменты, которые Суд использует для ответа на повторяющиеся заявления по темам, которые ЕСПЧ уже неоднократно рассматривал в своей практике, в том числе и по Украине.

Среди таких системных проблем – чрезмерное применение меры пресечения в виде содержания под стражей, чрезмерная длительность судебных производств (как в уголовных, так и в гражданских, административных, хозяйственных делах), условия содержания под стражей и пребывания в учреждениях исполнения наказаний.

Самая большая проблема, идентифицированная в отношении Украины много лет назад, добавил судья, – это проблема неисполнения окончательных решений национальных судов. По его мнению, для решения этой проблемы необходимо, с одной стороны, построить систему национальных средств правовой защиты, чтобы с подобными проблемами заявители могли обращаться на национальном уровне. С другой стороны, этот вопрос необходимо решать и на законодательном уровне.

Николай Гнатовский подчеркнул, что диалог между украинскими судами и ЕСПЧ развивается действительно динамично, свидетельством чего является предоставление и подготовка ЕСПЧ консультативных заключений по запросу Верховного Суда.

Судья ЕСПЧ сосредоточился еще на одном аспекте, касающемся взаимодействия между ЕСПЧ и национальной судебной системой, – защите прав человека, нарушенных в результате войны.

«Исторические решения Большой палаты ЕСПЧ по делам "Украина против России (по Крыму)" и "Украина и Нидерланды против России" обозначили общую рамку решения этого вопроса. ЕСПЧ как международный судебный орган, применяя международное право и отмечая, что Конвенция не существует отдельно от него, пришел к однозначным выводам о том, что вооруженная агрессия рф против Украины является угрозой для мира, демократии, прав человека и верховенства права во всей Европе и одним из крупнейших экзистенциальных вызовов, которые когда-либо возникали после Второй мировой войны», – отметил Николай Гнатовский.

Важность такого вывода, в частности, заключается в том, что для национальных судов и ЕСПЧ очевидны легитимная цель и общие подходы, которые необходимо применять при оценке пропорциональности вмешательства в демократические права и свободы, связанные с необходимостью защиты государства, демократии и прав человека. Как отметил спикер, это не означает отсутствия контроля со стороны ЕСПЧ или освобождения национальных судов от необходимости контролировать потенциальные нарушения прав человека. Это означает, что такой контроль должен учитывать серьезность вызовов и оценивать, насколько меры, принимаемые государствами при вмешательстве в некоторые гарантированные Конвенцией права, действительно необходимы для защиты демократии и этих государств.

