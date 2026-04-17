Налоговая льгота для лиц с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью: условия и как воспользоваться

Льгота действует только для официальной заработной платы и приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений.

Граждане с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой социальной льготой. Она позволяет уменьшить сумму налога с заработной платы и получать больший доход «на руки». По состоянию на 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3328 грн, соответственно размер льготы — 1664 грн. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Кто может воспользоваться

150 % от размера льготы (2496 грн):

родители детей с инвалидностью (в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет);

лица с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства).

200 % от размера льготы (3328 грн):

лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Главные условия

Льгота действует только для официальной заработной платы и приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений.

Зарплата за месяц не должна превышать установленный лимит (прожиточный минимум × 1,4, округленный до ближайших 10 грн), что в 2026 году составляет 4660,00 грн.

Как воспользоваться:

Подайте работодателю заявление и копии документов: удостоверение лица с инвалидностью (или справку МСЭК) либо свидетельство о рождении ребенка и его медицинское заключение.

