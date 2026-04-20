  1. В Украине

Минюст подтвердил, что данные в реестр должников вносятся исключительно на основании решений судов

07:18, 20 апреля 2026
В Минюсте опровергли манипуляции относительно законопроекта о цифровизации исполнительного производства.
Минюст подтвердил, что данные в реестр должников вносятся исключительно на основании решений судов
После принятия законопроекта №14005 о цифровизации исполнительного производства в информационном пространстве начали распространяться различные трактовки его положений. В Министерстве юстиции подчеркивают, что часть таких заявлений являются некорректными или вырванными из контекста.

Как отмечают в Минюсте, отдельные оценки и комментарии звучат громко, но не отражают реального содержания изменений, заложенных в документе, либо вырваны из контекста. Часть норм законопроекта подается как «нововведения», хотя на самом деле они действуют уже несколько лет.

В частности, опровергнуто утверждение о якобы внесении сведений в Единый реестр должников без решения суда.

В Минюсте подчеркивают, что Единый реестр должников функционирует с 2017 года, и принятый закон не меняет порядка внесения информации в него. Сведения, как и ранее, вносятся исключительно на основании исполнительных документов, в том числе выданных по решениям судов.

«На самом деле законопроект не меняет базовых подходов к исполнению решений, а модернизирует процедуры — делает их быстрее, прозрачнее и более защищенными от злоупотреблений. Более того — предусматривает дополнительные гарантии защиты имущественных прав», — отмечают в ведомстве.

Положения законопроекта 14005 предусматривают:

  • совершенствование порядка обращения взыскания на средства и электронные деньги должников на счетах / электронных кошельках, открытых в банках и других финансовых учреждениях, путем автоматизированного электронного информационного взаимодействия;
  • автоматизированное исключение сведений о должнике из Единого реестра должников (далее – ЕРД) и снятие ареста с его средств, сумма взыскания по которым не превышает 10 размеров минимальной заработной платы, в случае взыскания (уплаты) задолженности на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя;
  • расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства (далее – АСИП) и ЕРД, внедрение их взаимодействия с другими государственными реестрами для предотвращения отчуждения должником имущества (это будет осуществляться автоматически, тогда как сейчас такой поиск осуществляется «вручную» через веб-сайт Минюста);
  • определение порядка взыскания средств на вкладных (депозитных) счетах (на данный момент такой порядок не урегулирован);
  • автоматизированное взаимодействие АСИП с системой депозитарного учета ценных бумаг, включая наложение ареста, предоставление информации о счетах и уведомление исполнителей об открытии / закрытии счетов в ценных бумагах (на данный момент такой порядок не урегулирован);
  • возобновление исполнительного производства в случае повторного предъявления исполнительного документа, а не открытие нового;
  • определение порядка исполнения решений об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество (средства / электронные деньги) должника (на данный момент такой порядок не урегулирован).

Кроме того, положения закона направлены на усиление социальных гарантий и защиту имущественных прав граждан, особенно тех, кто находится в зоне боевых действий или защищает страну, а именно:

  • существенно увеличена сумма запрета обращения взыскания на единственное жилье — с 20 до 50 размеров минимальной заработной платы;
  • во время действия военного положения и в течение одного года после его завершения запрещается обращение взыскания на единственное жилье военнослужащих независимо от суммы взыскания (кроме обращения взыскания на ипотеку и возмещения вследствие уголовного правонарушения);
  • во время действия военного положения снимаются все аресты со средств должников и исключаются сведения из ЕРД относительно должников в исполнительных производствах о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории территориальных громад, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

На данный момент текст принятого Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства» готовится к подписанию Председателем Верховной Рады Украины и направлению на подпись Президенту Украины.

После его подписания Министерство юстиции в течение трех месяцев со дня опубликования документа обеспечит принятие подзаконных нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом, а также приведение действующих актов в соответствие с ним, что позволит в полной мере реализовать основные идеи закона.

Принятие документа является частью выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграционного курса, в частности Плана Украины (Ukraine Facility) и Дорожной карты по вопросам верховенства права.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

