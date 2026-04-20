  1. В Украине

В Украине обсуждают подходы к обновлению жилищного фонда: что показывает международный опыт

22:18, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В публичной дискуссии вокруг устаревшего жилищного фонда в Украине часто появляются упрощенные трактовки вроде «завтра ваш дом снесут», однако реальный вопрос касается значительно более гибких решений.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам государственного управления и градостроительства Елена Шуляк.

«Не все эти дома нужно сносить. И точно не все одновременно», — отметила она.

Шуляк подчеркнула, что в условиях войны первоочередными остаются восстановление разрушенного жилья, критическая инфраструктура и энергетика, тогда как реновация устаревшего жилищного фонда является следующим этапом, к которому необходимо готовиться уже сейчас.

Она подчеркнула, что международная практика демонстрирует различные подходы — от модернизации до частичного демонтажа и комплексной реновации кварталов.

Германия
Программа Stadtumbau Ost. Более 300 тысяч квартир демонтировано как избыточный и устаревший фонд. Оставшиеся дома прошли глубокую модернизацию при поддержке государства и муниципалитетов. Решения принимались не точечно, а на уровне районов.

Чехия
Государственные программы модернизации панельного жилья. Массовая теплоизоляция фасадов, обновление инженерных систем. Государство компенсирует до 30–40% стоимости работ в зависимости от программы.

Эстония
Государственный фонд KredEx — финансовое учреждение, которое предоставляет льготные кредиты, гарантии и гранты для ОСМД на реновацию домов. После комплексной модернизации здания показывают до 40–50% экономии тепла.

Франция
Национальная программа ANRU. Реновация крупных жилых массивов вместе с инфраструктурой. Часть домов демонтируют, часть модернизируют. Ключевой принцип — изменение среды и социальное смешение, а не косметические ремонты.

Польша
Системная термомодернизация через фонды ЕС и национальные инструменты. В части проектов используется надстройка дополнительных этажей как источник финансирования обновления дома.

Латвия
Программы при поддержке ЕС и государства. До 50–60% стоимости комплексной термомодернизации покрывается грантовыми инструментами.

По словам Шуляк, ключевой вывод международного опыта заключается в отсутствии универсального решения. Есть несколько сценариев, которые должны работать параллельно:

• модернизация — когда конструктив позволяет и это экономически целесообразно;
• реновация кварталов — когда важна логика инфраструктуры и пространства;
• демонтаж и новое строительство — когда ресурс исчерпан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]