  1. В Україні

В Україні обговорюють підходи до оновлення житлового фонду: що показує міжнародний досвід

22:18, 20 квітня 2026
За словами Шуляк, ключовий висновок міжнародного досвіду полягає у відсутності універсального рішення.
В Україні обговорюють підходи до оновлення житлового фонду: що показує міжнародний досвід
У публічній дискусії навколо застарілого житлового фонду в Україні часто виникають спрощені трактування на кшталт «завтра ваш будинок знесуть», однак реальне питання стосується значно більш гнучких рішень.

Про це заявила голова парламентського Комітету з питань державного управління та містобудування Олена Шуляк.

«Не всі ці будинки потрібно зносити. І точно не всі, одночасно», — зазначила вона.

Шуляк наголосила, що в умовах війни першочерговими залишаються відновлення зруйнованого житла, критична інфраструктура та енергетика, тоді як реновація застарілого житлового фонду є наступним етапом, до якого потрібно готуватися вже зараз.

Вона підкреслила, що міжнародна практика демонструє різні підходи — від модернізації до часткового демонтажу та комплексної реновації кварталів.

Німеччина

Програма Stadtumbau Ost. Понад 300 тисяч квартир демонтовано як надлишковий і застарілий фонд. Ті будинки, що залишилися, пройшли глибоку модернізацію за підтримки держави і муніципалітетів. Рішення приймалися не точково, а на рівні районів.

Чехія

Державні програми модернізації панельного житла. Масова теплоізоляція фасадів, оновлення інженерії. Держава компенсує до 30–40% вартості робіт залежно від програми.

Естонія

Державний фонд KredEx — фінансова установа, яка надає пільгові кредити, гарантії та гранти для ОСББ на реновацію будинків. Після комплексної модернізації будинки показують до 40–50% економії тепла.

Франція

Національна програма ANRU. Реновація великих житлових масивів разом з інфраструктурою. Частину будинків демонтують, частину модернізують. Ключовий принцип — зміна середовища і соціальне змішування, а не косметичні ремонти.

Польща

Системна термомодернізація через фонди ЄС і національні інструменти. У частині проєктів використовується надбудова додаткових поверхів як джерело фінансування оновлення будинку.

Латвія

Програми за підтримки ЄС і держави. До 50–60% вартості комплексної термомодернізації покривається грантовими інструментами.

За словами Шуляк, ключовий висновок міжнародного досвіду полягає у відсутності універсального рішення. Є кілька сценаріїв, які мають працювати паралельно:

  • модернізація — коли конструктив дозволяє і це економічно доцільно;
  • реновація кварталів — коли важлива логіка інфраструктури і простору;
  • демонтаж і нове будівництво — коли ресурс вичерпано.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

Нардеп Ігор Фріс повідомив про готовність депутатів повернутися до законопроєкту про зброю

Нардеп анонсував обговорення законопроєкту про зброю, щоб врегулювати право громадян на володіння пістолетами та змінити правила самозахисту.

ККС ініціював відступ від позиції ВП ВС щодо правової природи корпоративних рішень

Щоб розібратися у правовій природі рішення загальних зборів учасників, ККС  відправив справу на Велику Палату.

Фейк у месенджері: як Верховний Суд зобов'язує спростовувати недостовірну інформацію в Telegram

Верховний Суд підтвердив, що за поширення недостовірних постів доведеться не лише платити за моральну шкоду, а й публікувати офіційне спростування.

