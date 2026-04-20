В Україні обговорюють підходи до оновлення житлового фонду: що показує міжнародний досвід

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У публічній дискусії навколо застарілого житлового фонду в Україні часто виникають спрощені трактування на кшталт «завтра ваш будинок знесуть», однак реальне питання стосується значно більш гнучких рішень.

Про це заявила голова парламентського Комітету з питань державного управління та містобудування Олена Шуляк.

«Не всі ці будинки потрібно зносити. І точно не всі, одночасно», — зазначила вона.

Шуляк наголосила, що в умовах війни першочерговими залишаються відновлення зруйнованого житла, критична інфраструктура та енергетика, тоді як реновація застарілого житлового фонду є наступним етапом, до якого потрібно готуватися вже зараз.

Вона підкреслила, що міжнародна практика демонструє різні підходи — від модернізації до часткового демонтажу та комплексної реновації кварталів.

Німеччина

Програма Stadtumbau Ost. Понад 300 тисяч квартир демонтовано як надлишковий і застарілий фонд. Ті будинки, що залишилися, пройшли глибоку модернізацію за підтримки держави і муніципалітетів. Рішення приймалися не точково, а на рівні районів.

Чехія

Державні програми модернізації панельного житла. Масова теплоізоляція фасадів, оновлення інженерії. Держава компенсує до 30–40% вартості робіт залежно від програми.

Естонія

Державний фонд KredEx — фінансова установа, яка надає пільгові кредити, гарантії та гранти для ОСББ на реновацію будинків. Після комплексної модернізації будинки показують до 40–50% економії тепла.

Франція

Національна програма ANRU. Реновація великих житлових масивів разом з інфраструктурою. Частину будинків демонтують, частину модернізують. Ключовий принцип — зміна середовища і соціальне змішування, а не косметичні ремонти.

Польща

Системна термомодернізація через фонди ЄС і національні інструменти. У частині проєктів використовується надбудова додаткових поверхів як джерело фінансування оновлення будинку.

Латвія

Програми за підтримки ЄС і держави. До 50–60% вартості комплексної термомодернізації покривається грантовими інструментами.

За словами Шуляк, ключовий висновок міжнародного досвіду полягає у відсутності універсального рішення. Є кілька сценаріїв, які мають працювати паралельно:

модернізація — коли конструктив дозволяє і це економічно доцільно;

реновація кварталів — коли важлива логіка інфраструктури і простору;

демонтаж і нове будівництво — коли ресурс вичерпано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.