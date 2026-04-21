В Нежине 11-летний мальчик ранил товарища во время игры с найденным пистолетом

08:48, 21 апреля 2026
В городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение в ногу от предмета, похожего на травматический пистолет. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, 11-летний мальчик три дня назад нашел предмет, похожий на пистолет, забрал его домой и спрятал. Впоследствии к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку. Во время осмотра пистолета детьми произошел выстрел, в результате чего старший мальчик получил ранение в ногу.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.

Правоохранители изъяли предмет и направили его на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

