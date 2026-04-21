В Нежине 11-летний мальчик ранил товарища во время игры с найденным пистолетом

В Нежине 12-летний мальчик получил ранение из пистолета, ребёнок госпитализирован, угрозы жизни нет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение в ногу от предмета, похожего на травматический пистолет. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, 11-летний мальчик три дня назад нашел предмет, похожий на пистолет, забрал его домой и спрятал. Впоследствии к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку. Во время осмотра пистолета детьми произошел выстрел, в результате чего старший мальчик получил ранение в ногу.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.

Правоохранители изъяли предмет и направили его на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.