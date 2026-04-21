У Ніжині 11-річний хлопчик поранив товариша під час гри зі знайденим пістолетом

08:48, 21 квітня 2026
У Ніжині 12-річний хлопчик отримав поранення з пістолета, дитину госпіталізували, загрози життю немає.
У місті Ніжин 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з предмета, схожого на травматичний пістолет. Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик три дні тому знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав. Згодом до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду пістолета дітьми стався постріл, унаслідок чого старший хлопчик отримав поранення ноги.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Загрози його життю немає.

Правоохоронці вилучили предмет та направили його на експертизу. Наразі встановлюються всі обставини події та вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

поліція діти зброя Ніжин

