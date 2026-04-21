Как долго оформляется заграничный паспорт в посольстве или консульстве Украины за рубежом

Украинцам также назвали стоимость паспорта в странах Еврозоны.

Фото: radioukrajina

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент консульской службы МИД Украины ответил на распространенные вопросы, связанные с оформлением заграничного паспорта в посольстве или консульстве Украины за рубежом.

Как записаться на прием?

Документы для оформления заграничного паспорта принимаются по предварительной записи через форму онлайн-регистрации.

Кто может оформить заграничный паспорт?

Любой гражданин Украины, независимо от цели поездки за границу.

На какой срок выдается паспорт?

детям до 16 лет — на 4 года

лицам от 16 лет — на 10 лет

Одинаковые ли документы нужны всем?

Нет, список документов может отличаться в зависимости от возраста заявителей и оснований оформления паспорта. Если предыдущий паспорт был утерян/украден, или изменились фамилия владельца паспорта, понадобятся также дополнительные документы. Подробный перечень необходимых документов есть на официальных сайтах посольств и консульств.

Особенность военного времени: при оформлении паспорта ребенку до 14 лет не требуется нотариально удостоверенное согласие второго из родителей.

Что нужно мужчинам 18–60 лет?

Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны предоставить военно-учетный документ в электронном виде.

Как будет написано мое имя?

Проверить написание фамилии и имени латинскими буквами можно по ссылке.

Сколько стоит паспорт?

В странах Еврозоны:

для лиц от 16 лет: 120 евро (83 евро за паспорт + 37 евро за автоматизированную обработку анкеты)

для детей до 16 лет, лиц с инвалидностью I и II групп, а также граждан, отнесенных к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки: 37 евро (только за автоматизированную обработку анкеты)

В других странах (в местной валюте или долларах США):

для лиц от 16 лет: 90 долларов США за паспорт + 40 долларов США за автоматизированную обработку анкеты

для детей до 16 лет, лиц с инвалидностью I и II групп, а также граждан, отнесенных к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки: 40 долларов США за автоматизированную обработку анкеты

Как долго оформляется заграничный паспорт?

Заграничный паспорт оформляется в срок до 3 месяцев. В период действия военного положения в Украине, учитывая сложность логистики, доставка изготовленного паспорта может занимать больше времени.

Как узнать о готовности паспорта?

Во время подачи документов вы получите справку с индивидуальным номером (идентификатором сессии). По этому номеру на сайте можно проверить состояние изготовления паспорта.

Паспорт можно забирать, когда появится статус «ДОКУМЕНТ ПРИБЫЛ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ».

Где забрать готовый паспорт?

В том посольстве или консульстве, куда вы подавали документы.

Кто может забрать паспорт?

паспорт, оформленный лицу от 14 лет, может забрать только лицо, на имя которого оформлен паспорт

паспорт, оформленный ребенку до 12 лет, может забрать тот из родителей (законных представителей), кто подавал документы, или лицо, уполномоченное на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке

паспорт, оформленный ребенку от 12 до 14 лет, можно выдать при условии присутствия самого ребенка, на имя которого оформлен паспорт. Паспорт может забрать тот из родителей (законных представителей), кто подавал документы, или лицо, уполномоченное на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке

Также там отметили, что при подаче документов на паспорт ребенку один из родителей (законных представителей) может подать письменное заявление в произвольной форме и определить другое лицо (другого из родителей, совершеннолетнего сына или дочь, родных (полнородных и неполнородных) сестру, брата, дедушку, бабушку) для получения паспорта ребенка.

Можно ли иметь два паспорта?

Да, каждый гражданин Украины может одновременно иметь два заграничных паспорта.

Можно ли оставить себе старый паспорт?

Да, если подать письменное заявление во время подачи документов на новый паспорт. Старый паспорт можно аннулировать и оставить, если в нем проставлены одна или несколько виз, или если такой паспорт является основанием для получения/продления разрешения на проживание в иностранном государстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.