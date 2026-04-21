Як довго оформлюється закордонний паспорт в посольстві чи консульстві України за кордоном

Департамент консульської служби МЗС України відповів на поширені питання, пов’язані з оформленням закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном.

Як записатися на прийом?

Документи для оформлення закордонного паспорта приймаються за попереднім записом через форму онлайн-реєстрації.

Хто може оформити закордонний паспорт?

Будь-який громадянин України, незалежно від мети поїздки за кордон.

На який період видається паспорт?

- дітям до 16 років - на 4 роки

- особам від 16 років - на 10 років

Чи однакові документи потрібні всім?

Ні, список документів може відрізнятися залежно від віку заявників та підстав оформлення паспорта. Якщо попередній паспорт був втрачений/викрадений, або змінилося прізвище власника паспорта, знадобляться також додаткові документи. Детальний перелік необхідних документів є на офіційних сайтах посольств і консульств.

Особливість воєнного часу: При оформленні паспорта дитині до 14 років не потрібен нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків.

Що потрібно чоловікам 18-60 років?

Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.

Як буде написане моє ім'я?

Перевірити написання прізвища та імені латинськими літерами можна за посиланням.

Скільки коштує паспорт?

В країнах Єврозони:

- для осіб від 16 років: 120 євро (83 євро за паспорт + 37 євро за автоматизовану обробку анкети)

- для дітей до 16 років, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, а також громадян, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування: 37 євро (лише за автоматизовану обробку анкети)

В інших країнах (у місцевій валюті або доларах США):

- для осіб віком від 16 років: 90 доларів США за паспорт + 40 доларів США за автоматизовану обробку анкети

- для дітей до 16 років, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, а також громадян, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування : 40 доларів США за автоматизовану обробку анкети

Як довго оформлюється закордонний паспорт?

Закордонний паспорт оформлюється у строк до 3 місяців. На період дії воєнного стану в Україні, з огляду на складність процесу логістики, доставка виготовленого паспорта може тривати довше.

Як дізнатися про готовність паспорта?

Під час подачі документів ви отримаєте довідку з індивідуальним номером (ідентифікатором сесії). За цим номером на сайті можна перевірити стан виготовлення паспорта.

Паспорт можна забирати, коли з'явиться статус "ДОКУМЕНТ ПРИБУВ ДО ДИПЛОМАТИЧНОЇ УСТАНОВИ".

Де забрати готовий паспорт?

У тому посольстві чи консульстві, куди ви подавали документи.

Хто може забрати паспорт?

- паспорт, оформлений особі від 14 років, може забрати лише особа, на ім’я якої оформлено паспорт

- паспорт, оформлений дитині до 12 років, може забрати той з батьків (законних представників), хто подавав документи, або особа, уповноважена на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

- паспорт, оформлений дитині від 12 до 14 років можна видати за умови присутності самої дитини, на ім’я якої оформлено паспорт. Паспорт може забрати той з батьків (законних представників), хто подавав документи, або особа, уповноважена на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Також там зазначили, що при подачі документів на паспорт дитині один з батьків (законних представників) може подати письму заяву у довільній формі та визначити іншу особу (іншого з батьків, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу) для отримання паспорта дитини.

Чи можна мати два паспорти?

Так, кожен громадянин України може мати одночасно два закордонні паспорти.

Чи можна залишити собі старий паспорт?

Так, якщо подасте письмову заяву під час подачі документів на новий паспорт. Старий паспорт можна анулювати і залишити, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз, або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозволу на проживання в іноземній державі.

