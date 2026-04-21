Жителей Троещины в Киеве просят не использовать воду из-под крана для питья ночью 21 апреля: адреса

22:18, 21 апреля 2026
В Деснянском районе ночью будут промывать водопроводные сети.
Жителей Троещины в Киеве просят не использовать воду из-под крана для питья ночью 21 апреля: адреса
В Деснянском районе столицы в ночь с 21 на 22 апреля проведут плановую профилактическую промывку водопроводных сетей. Работы будут длиться с 21:00 до 07:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В этот период возможно временное снижение давления воды.

Как сообщили в «Киевводоканале», такая промывка является обязательной частью обслуживания сетей и позволяет очистить трубы от осадка, который мог образоваться во время транспортировки воды, а также позволяет улучшить ее качество, в частности в резервуарах.

В зону работ попадут сети на следующих участках:

  • от ул. Рональда Рейгана, 2/27 до ул. Рональда Рейгана, 10;
  • от просп. Червоной Калины, 16 до просп. Червоной Калины, 54/9;
  • от ул. Сержа Лифаря, 2/51 до ул. Сержа Лифаря, 10/38;
  • от ул. Константина Данькевича, 9/54 до ул. Константина Данькевича, 1/79;
  • от ул. Николая Закревского, 27/2 до ул. Николая Закревского, 79/1;
  • ул. Владимира Высоцкого;
  • бул. Леонида Быкова.

В течение времени выполнения работ «Киевводоканал» обращается к потребителям с просьбой не использовать воду из-под крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

После завершения профилактики воду из-под крана необходимо слить, пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха, и тогда пользоваться ею будет полностью безопасно.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Азартные игры ведут к долгам и разводам: какие последствия фиксирует судебная практика

Минцифра начала масштабное исследование, чтобы получить объективное представление о реальном влиянии азартных игр на украинское общество.

Украинцев хотят освободить от уплаты судебного сбора по делам о разрушенном жилье

В парламенте инициируют изменения, которые могут убрать финансовые барьеры для обращения в суд по делам о жилье, разрушенном в результате войны.

Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

