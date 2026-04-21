Жителей Троещины в Киеве просят не использовать воду из-под крана для питья ночью 21 апреля: адреса

В Деснянском районе ночью будут промывать водопроводные сети.

В Деснянском районе столицы в ночь с 21 на 22 апреля проведут плановую профилактическую промывку водопроводных сетей. Работы будут длиться с 21:00 до 07:00, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В этот период возможно временное снижение давления воды.

Как сообщили в «Киевводоканале», такая промывка является обязательной частью обслуживания сетей и позволяет очистить трубы от осадка, который мог образоваться во время транспортировки воды, а также позволяет улучшить ее качество, в частности в резервуарах.

В зону работ попадут сети на следующих участках:

от ул. Рональда Рейгана, 2/27 до ул. Рональда Рейгана, 10;

от просп. Червоной Калины, 16 до просп. Червоной Калины, 54/9;

от ул. Сержа Лифаря, 2/51 до ул. Сержа Лифаря, 10/38;

от ул. Константина Данькевича, 9/54 до ул. Константина Данькевича, 1/79;

от ул. Николая Закревского, 27/2 до ул. Николая Закревского, 79/1;

ул. Владимира Высоцкого;

бул. Леонида Быкова.

В течение времени выполнения работ «Киевводоканал» обращается к потребителям с просьбой не использовать воду из-под крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

После завершения профилактики воду из-под крана необходимо слить, пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха, и тогда пользоваться ею будет полностью безопасно.

