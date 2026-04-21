Жителів Троєщини у Києві просять не використовувати воду з крану для пиття вночі 21 квітня: адреси

У Деснянському районі вночі промиватимуть водопровідні мережі.

У Деснянському районі столиці в ніч з 21 на 22 квітня проведуть планову профілактичну промивку водопровідних мереж. Роботи триватимуть із 21:00 до 07:00, щоб мінімізувати незручності для мешканців. У цей період можливе тимчасове зниження тиску води.

Як повідомили у «Київводоканалі», така промивка є обов’язковою частиною обслуговування мереж і дозволяє очистити труби від осаду, що міг утовритися під час транспортування води, а також дозволяє покращити її якість, зокрема у резервуарах.

До зони робіт потраплять мережі на таких ділянках:

від вул. Рональда Рейгана, 2/27 до вул. Рональда Рейгана, 10;

від просп. Червоної Калини, 16 до просп. Червоної Калини, 54/9;

від вул. Сержа Лифаря, 2/51 до вул. Сержа Лифаря, 10/38;

від вул. Костянтина Данькевича, 9/54 до вул. Костянтина Данькевича, 1/79;

від вул. Миколи Закревського, 27/2 до вул. Миколи Закревського, 79/1;

вул. Володимира Висоцького;

бул. Леоніда Бикова.

Упродовж часу виконання робіт Київводоканал звертається до споживачів із проханням не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

Після завершення профілактики воду з крану потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху, і тоді користуватися нею цілком безпечно.

