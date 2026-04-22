В Кривом Роге подросток открыл стрельбу в маршрутке: ранена девушка

В результате инцидента 16-летняя девушка получила ранения и была госпитализирована, а юношу задержали и взяли под стражу.

В Кривом Роге подростку сообщили о подозрении после стрельбы из пневматического пистолета, в результате которой пострадала 16-летняя девушка. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Инцидент произошел 17 апреля в общественном транспорте. Между подростками возник конфликт, во время которого он несколько раз выстрелил в сторону девушки.

В результате пострадавшая получила ранения глаза, лица и туловища. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали нападающего и объявили ему подозрение по факту хулиганства. Оружие изъято.

Досудебное расследование продолжается.

