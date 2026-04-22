У Кривому Розі підліток відкрив стрілянину в маршрутці: поранено дівчину

07:18, 22 квітня 2026
Унаслідок інциденту 16-річна дівчина отримала поранення та була госпіталізована, а юнака затримали та взяли під варту.
У Кривому Розі підлітку повідомили про підозру після стрілянини з пневматичного пістолета, внаслідок якої постраждала 16-річна дівчина. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Інцидент стався 17 квітня у громадському транспорті. Між підлітками виник конфлікт, під час якого хлопець кілька разів вистрілив у бік дівчини.

У результаті постраждала отримала поранення ока, обличчя та тулуба. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці затримали нападника та оголосили йому підозру за фактом хуліганства. Зброю вилучено.

Досудове розслідування триває.

